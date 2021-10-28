秋風起紅馬頭魚上市 乾煎別常翻動 以免破碎變成魚鬆

不同時節有不同海鮮美味上市，新北市漁業處表示，農曆節氣剛過「霜降」，海水溫度下降，東北角海域盛產的紅馬頭魚肉質更顯結實，東北角娛樂漁船常載釣客去彭佳嶼附近海域釣紅馬頭魚。民眾也可買回家料理，馬頭魚肉質細膩，煎魚時不要常翻魚，否則容易煎成「魚鬆」。享用時加幾滴檸檬汁，口感更加細嫩香甜。

新北漁業處說，台灣常見馬頭魚有4種，分別是日本馬頭魚、斑鰭馬頭魚、白馬頭魚及銀馬頭魚。東北角海域最易釣獲日本馬頭魚，就是俗稱的紅馬頭魚。白馬頭魚的體型最大，肉質最細嫩，是東北角海域美味的高經濟價值魚種之一。

馬頭魚名稱從何而來？漁業處說，馬頭魚的頭部呈方形，魚身側扁，形似馬頭而得名。馬頭魚盛產於秋、冬到春季，現在正是最佳漁獲季節。

娛樂漁船航海家號業者蔡志鴻表示，東北角外海靠近彭佳嶼附近海域，因有泥砂質地形，吸引喜歡吃食小蝦、小魚的馬頭魚到此洄游，娛樂漁船常載釣客們去彭佳嶼附近海域釣紅馬頭魚。

在家料理馬頭魚最簡單的方式就是乾煎，將馬頭魚去鱗、去內臟後，在魚體劃上幾刀並抹鹽醃製，等魚頭與魚體會開始滲出水分，用廚房紙巾吸乾，待熱鍋熱油後將魚放入鍋中，用中火煎5分鐘，再翻面煎5分鐘，等兩面呈金黃色，以大火逼出油脂，色香俱全的香煎馬頭魚就可上桌。