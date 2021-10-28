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雲林縣布袋戲界奧斯卡獎 名師高徒雙獲獎技藝傳承有成

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
五洲小桃源掌中劇團22歲陳薪嘉（右一）是雲林縣第3屆青年金掌獎最年輕得獎者，不僅繼承父親、同時為團長陳文哲的衣缽，表現也相當優異。圖／雲林縣政府提供
五洲小桃源掌中劇團22歲陳薪嘉（右一）是雲林縣第3屆青年金掌獎最年輕得獎者，不僅繼承父親、同時為團長陳文哲的衣缽，表現也相當優異。圖／雲林縣政府提供

雲林縣是布袋戲原鄉，縣府積極保存這項文化資產，並年年舉辦雲林國際偶戲節及被譽為「布袋戲界奧斯卡獎」的偶戲金掌獎，傳承世代精華。今年金掌獎、青年金掌獎獲獎名單出爐，得主有師徒組合也有父子檔，堪稱是每年度最精彩的競技場。

縣府文化觀光處表示，金掌獎今年邁入第15屆，偶戲金掌獎最佳表演團隊獎由昇平五洲園獲得，而獲第3屆青年金掌獎最佳主演獎的得主鍾逸彥，即是師自該團林政興，師徒分別獲獎，兩人喜出望外。

此外，代表五洲小桃源掌中劇團獲得青金獎最佳團隊獎的22歲得主陳薪嘉，除是該屆最年輕得獎者，也是團長陳文哲之子，不僅繼承父親衣缽，表現更青出於藍，更甚於藍。

文觀處長陳璧君表示，本屆金掌獎得獎名單可在文觀處官網查詢，其中許多得主是「名師出高徒」的實力派，最佳口白藝術獎得主真五洲掌中劇團王奕，是黃俊雄大師徒弟，首次參賽即得獎，實至名歸。

陳璧君說，布袋戲文化正在經歷轉型與世代交接的過程，從近年幾屆賽事就能看出，入圍者及得獎者不僅橫跨全台，也逐漸年輕化，今年參賽的8年級藝師達4位，更首度有9年級藝師參賽，可見傳承有力，也希望透過多元藝術呈現，吸引更多族群愛上布袋戲，讓優秀藝師被看見。

被譽為「布袋戲界奧斯卡獎」的雲林縣偶戲金掌獎名單出爐，得主有師徒組合也有父子檔。圖／雲林縣政府提供
被譽為「布袋戲界奧斯卡獎」的雲林縣偶戲金掌獎名單出爐，得主有師徒組合也有父子檔。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左）頒獎予第15屆偶戲金掌獎最佳表演團隊昇平五洲園。圖／雲林縣政府提供
雲林縣長張麗善（左）頒獎予第15屆偶戲金掌獎最佳表演團隊昇平五洲園。圖／雲林縣政府提供

布袋戲 青年 雲林

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