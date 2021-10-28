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雙鐵車廂有望開放飲食 可能鬆綁時間曝光

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
雙鐵車廂有望開放飲食。本報資料照片
雙鐵車廂有望開放飲食。本報資料照片

隨著國內疫情趨緩，雙鐵逐漸放寬禁令，原先只允許民眾在非付費區飲食，9月27日起則可在車站付費區飲食。最新消息指出，由於11月2日將可能有另一波鬆綁，雙鐵、客運等有望在車上飲食。對此，交通部表示確實有提議，但方式、實施時間都要由中央流行疫情指揮中心決定。

交通部說，其實很早以前就有像指揮中心提出，隨著疫情逐漸減緩，交通運具飲食部分，可依序從非管制區、管制區、車廂內分階段鬆綁。

根據交通部規畫，希望陸海空飲食都可以鬆綁，認為可比照去年秋冬防疫專案，雙鐵、客運、國內航班在保持社交距離情況下，隔壁座位沒旅客或是有戴口罩情況下，即可短暫脫下口罩飲食，吃完則要馬上戴回。至於雙鐵車上銷售便當等商品，亦可同步恢復。

交通部官員說，指揮中心一直有在做相關評估和檢討，隨疫情漸緩逐漸開放。針對車上飲食部分，確實有向指揮中心建議，但還是要以指揮中心決定為準。

據了解，在交通部提議後，指揮中心表示會視疫情來決定。

疫情 交通部

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