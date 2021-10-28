2050達到淨零排放可能嗎？環保署長張子敬回應了

「立法院永續發展委員會」日前由民進黨立委洪申翰就任第16屆會長，但環團認為，永續會的成效不彰，難以發揮功能，立法院衛環委員會今天邀環境保護署、衛生福利部等專題報告「我國空氣汙染防制工作現況及後續精進作為」；環保署長張子敬在會議前接受媒體聯訪時表示，永續會能的功能完全可達到外界的期待。

永續會1998年成立，是立法院第一個以專業議題所成立的團體，有40多位跨黨派委員加入關心環境議題；張子敬說，過去，外界對於氣候變遷的推動與期待，希望中央有一個在行政院層級的一個機構來推動，其實現在設計永續會，是能夠完全達到這樣的目的；因為永續會是由行政院院長召集，依據環基法設立的，原來在永續會下就有相關的分組，包括氣候變遷等等，可以發會效用。

張子敬表示，永續會現在祕書處是由國發會來負責，國發會是負責整個國家重大建設與資源分配，由國發會運作可達到這樣的目的，至於說永續會功能是否可發揮，那是在行政上的設計，外界說永續會一年開一次會，其實它有很多的工作會議、分組會議，可以個別項目協調，個別項目有歧見的時候，可以透過工作會議協調，可以重新檢討充實，因此永續會可以完全達到大家期待的目的。

現場媒體詢問，學者認為只徵收碳稅是不夠的，碳的定價還要再加徵碳稅，碳稅又非環保署主管，會讓整個環保署溫管法即使修法功能也不彰；張子敬表示，碳的主要的排放集中在大產業，徵收碳費後，會搭配排放額度交易，搭配過程會出現定價作用，大家會找到比較便宜的方式達到減碳目的，所以是不是要再徵碳稅，是屬於財政部的權責，不過，環保署認為，在碳費搭配減碳額度交易，應該可以達到促進減碳的目的。

至於2050達到淨零排放是否有可能？張子敬說，這個是一個很複雜的問題，大家還在努力，因為牽涉到整個能源的供給、產業的轉型，甚至2030後，有新技術開發是否能夠跟得上，不是只有台灣，全世界都在努力；他也說，能源減碳辦公室正在推動減碳路徑，應該在年底或明年初應該能夠提出。