聽新聞
test
0:00 / 0:00
境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內
中央氣象局鄭明典在臉書表示，最近主要汙染物常會是臭氧，對呼吸道有刺激性，很麻煩。理論上，活性碳口罩可以阻擋臭氧，但是實際上口罩的活性碳功能可能很有限，留室內還是比室外好。
環保署表示，28日東北季風增強，可能挾帶輕微境外汙染物影響台灣，中部以北地區位在迎風面，擴散條件較佳，空氣品質普通；中部近山區及南部地區位在下風處，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，影響空氣品質。
花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區傍晚期間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
環保署說，29日環境風場持續為東北風，且輕微境外汙染影響已逐漸趨緩，迎風面中部以北地區空氣品質較佳；下風處中部近山區及南部地區仍較易累積汙染物，午後光化作用易致臭氧濃度升高。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
30日環境風場仍為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件較佳；下風處中部近山區及南部地區仍較易累積汙染物，午後光化作用易致臭氧濃度升高。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言