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境外汙染物來了！ 鄭明典：口罩活性碳功能可能有限 待室內

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
未來三日空品狀況。圖／取自空氣品質監測網
未來三日空品狀況。圖／取自空氣品質監測網

中央氣象局鄭明典在臉書表示，最近主要汙染物常會是臭氧，對呼吸道有刺激性，很麻煩。理論上，活性碳口罩可以阻擋臭氧，但是實際上口罩的活性碳功能可能很有限，留室內還是比室外好。

環保署表示，28日東北季風增強，可能挾帶輕微境外汙染物影響台灣，中部以北地區位在迎風面，擴散條件較佳，空氣品質普通；中部近山區及南部地區位在下風處，較易累積汙染物，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易升高，影響空氣品質。

花東空品區為「良好」等級；北部、宜蘭、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級，中部近山區傍晚期間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

環保署說，29日環境風場持續為東北風，且輕微境外汙染影響已逐漸趨緩，迎風面中部以北地區空氣品質較佳；下風處中部近山區及南部地區仍較易累積汙染物，午後光化作用易致臭氧濃度升高。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

30日環境風場仍為東北風，迎風面中部以北地區擴散條件較佳；下風處中部近山區及南部地區仍較易累積汙染物，午後光化作用易致臭氧濃度升高。北部、竹苗、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；中部空品區為「普通」等級，局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。

空氣品質 宜蘭 口罩

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