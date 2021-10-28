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今年冬天很冷？彭啟明：尚未有偏強反聖嬰的強烈訊號

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天持續東北風的天氣，不過水氣不多，冷空氣不強，西半部相當晴朗穩定。記者楊德宜／攝影
今天持續東北風的天氣，不過水氣不多，冷空氣不強，西半部相當晴朗穩定。記者楊德宜／攝影

今天持續東北風的天氣，天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專表示，不過水氣不多，冷空氣不強，都還是穩定晴朗很類似昨天的情境，只有東北部的東北角到宜蘭花蓮北部，因為地形及迎風面，仍偶有局部陣雨，西半部則是相當晴朗穩定。

他說，在穩定天氣條件下，大氣擴散不易，反要注意空氣品質，有機會在午後臭氧或細懸浮微粒濃度會偏高，要多留意。

彭啟明說，預期類似天氣將會持續7-10天以上，雖然有時可能水氣增多，或是東北風稍增強，但相對之下變化幅度不大，都很穩定。

彭啟明表示，雖然下一波變化，有些預測在11月中上旬，約11月10-12日，北方冷高壓有機會再度南下，但變數仍很多，通常11月是溫度慢慢緩步下滑，要有較劇烈的溫度落差，通常要到12月有冷氣團南下。

但整體而言，走入深秋的時候，仍要提防溫度的波動，比夏季來得大很多，尤其對於呼吸器官敏感或是心血管疾病的患者，都要特別保養。

彭啟明說，雖然「今年冬天會很冷」的訊息甚囂塵上，主要是反聖嬰的發展趨勢，但目前所有的預測都是中等偏弱的反聖嬰為主，尚未有偏強反聖嬰的強烈訊號，尤其這現象還是以高緯度關聯性比中低緯度的台灣來得強，在解釋引用上務必要小心。

彭啟明 反聖嬰

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