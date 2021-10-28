未來一周東雨西晴 吳德榮：周六起水氣略增

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中央氣象局今晨颱風消息指第20號颱風瑪瑙凌晨2時已增強為中颱，持續增強中，但不致變強颱；在日本南方海面轉東北方向，朝日本東方海面遠離。

他說，未來一周皆是東北季風的型態，其挾帶的水氣及冷空氣而稍有變化，大致而言，都是東雨西晴、早晚偏涼的天氣。

今、明兩天東北季風略增強，但水氣並未增多，東半部有局部短暫雨，北海岸偶有零星短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣；微弱冷空氣南下，夜間低溫微降約1度，各地早晚偏涼；白天北台舒適，中南部微熱、日夜溫差大。今天北部18至27度，中部19至33度；南部19至33度，東部19至31度。

他表示，周六至下周三水氣略增，東半部有局部短暫雨，大台北東側降雨機率略提高，桃園以南為晴時多雲的天氣。冷空氣略減弱，夜間低溫微升約1度，各地早晚仍偏涼；白天高溫變化不大，北台灣舒適，中南部微熱、日夜溫差大。