第18屆夢想資助計畫開跑 今年首推餐飲服務振興計畫

「夢想資助計畫KEEP WALKING」邁入第18年，雖然受疫情衝擊，主辦單位台灣帝亞吉歐今年不僅持續募集懷抱台灣大我夢想的追夢人，面對許多餐飲業因不敵疫情而被迫熄燈，今年的夢想資助對象，也特別規畫一個名額給餐飲業者，由專業者陪伴與輔導，在疫情下突圍振興。

「第18屆夢想資助計畫KEEP WALKING」即日起至12月10日中午12時止受理網路報名，凡年滿20歲以上中華民國國民皆可參加。今年的夢想資助計畫強調「賦權與賦能」及夢想的「永續性與包容性」，將依照「對社會之正面影響性」佔40%、「夢想發展性」佔25% 、「夢想前瞻性」佔20%，以及「夢想籌備積極性」佔15%共四項評分標準，最終評選出10位年度夢想得主。

詳細活動辦法可上台灣帝亞吉歐KWF活動官方網站https://www.keepwalkingfund.com.tw/。

台灣帝亞吉歐公共事務部總監梁斯怡表示，統計近五年餐飲業受雇員工人數，過去一年因疫情影響，首度出現負成長。在這段艱苦的日子裡，許多老字號因不敵疫情影響被迫熄燈；也有許多餐飲業者於逆境中力求轉型、多角化經營，積極面對疫情挑戰。為陪伴企業夥伴挺過疫後復甦，今年夢想資助計畫特別為「餐飲服務業振興計畫」的夢想，規畫一個名額，資助新台幣一百萬元，以行動支持長期的夥伴。

梁斯怡說，這次邀請2020年亞洲前50 大最佳酒吧的創辦人鄒斯傑（Angus Zou）擔任餐飲界創業楷模，透過他的豐富經歷及創業經驗，引領餐飲業夥伴一同突破疫情挑戰，創造後疫情時代的全新契機。