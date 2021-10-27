知識管理標竿案例獎 搶救腦中風黃金時間減少大腦損傷

知識管理標竿案例獎競賽是由SGS台灣檢驗科技與GSS叡揚資訊共同舉辦，今年邁入第2屆競賽成績揭曉聯新國際醫療集團以聯新神經醫學中心「神醫特攻隊」、尊爵健康會館「健康守門員」，雙雙勇奪大獎，更是蟬連2屆獲獎醫院。

獲獎的聯新神經醫學中心，將知識管理運用於緊急醫療綠色通道，跨科整合搶救腦中風黃金時間，病人到院時間只要半小時，優於國際標準省下96分鐘，減少大腦損傷，病人術後3個月的生活功能可自理能力達國際標準30%，成效良好。

而尊爵健康中心則是將知識管理應用在高檢服務，有效提升健檢報告準點至99%，顧客滿意度至96.6%，開發新系統APP及行動導檢，透過知識分享，快速查詢SOP，縮短同仁學習曲線。

聯新國際醫療集團自1996年導入知識管理應用，2015年推行知識管理，透過Vitals ESP知識管理平台，讓各地醫療機構、關係企業可快速擴散、複製總部院的知識，2018年將知識管理列入集團重要經營策略之一，2020年開始積極參與知識管理外部評比，2021年推動P.Map作業程序學習地圖系統，將知識、經驗、作業程序互動聯結並應用，為品質把關，提升企業競爭力。