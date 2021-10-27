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擔心染疫不願就醫 這藥物去年使用成長率竟破2成

聯合報 / 記者沈能元／台北即時報導
新冠肺炎疫情延燒近2年，民眾為降低染疫風險，多不願前往醫院就醫。圖／本報資料照片
新冠肺炎疫情延燒近2年，民眾為降低染疫風險，多不願前往醫院就醫。圖／本報資料照片

新冠肺炎疫情延燒近2年，民眾為降低染疫風險，多不願前往醫院就醫，讓患有精神疾病等慢性病患無法及時拿藥，恐致病情不穩定，飽受折磨。健保署表示，1995年健保開辦時，即將精神科長效針劑納入健保給付，2017年更將效期為12周，也就是為期3個月的二代長效針劑納入給付，依去年統計，精神病患使用人數已達3.2萬人，使用成長率更突破2成。

健保署醫管組科長陳依婕說，如健保給付的二代長效針劑，每3個月僅需施打1針，有別於以往傳統藥物需每天服用，有著改善精神病患服藥的遵從性，進一步提升病情穩定度，目前該署給付精神科長效針劑品項共計21項。

陳依婕指出，據健保署去年統計，使用長效針劑的思覺失調症等精神病患達3.2萬人，給付件數35.6萬件，醫療費用12.5億點；2018年至2011年長效針劑平均成長率分別為7.0%、3.8%及20.5%，尤其去年新冠肺炎疫情期間，使用成長率大幅增加，凸顯患者不願前往醫院回診、拿藥，而多使用長效針劑。

陳依婕說，為鼓勵醫師針對不規則就醫或服藥的精神病患施打長效針劑，促使高風險病人轉為固定就醫，達到病情穩定效果，該署今年7月29日於「醫療服務共同擬訂會議」通過思覺失調症醫療給付改善方案，新增長效針劑獎勵措施。

陳依婕說，參與方案的院所若可讓思覺失調症患者連續4個月施打長效針劑，除可依現有的品質指標表現外，給予額外1000點至1500點獎勵，並自9月1日起生效，預估有1560名患者受惠，每年約增加170萬元醫療費用支出。

此外，陳依婕說，為考量基層診所開立長效針劑藥品在申報所得稅時，依財政部規定，其中僅80%被視為成本，恐低於實際進藥成本，診所負責人所得被高估，因增加所得稅額度，降低開立長效針劑治療病人的意願，目前該署希望比照C肝口服新藥規劃，目前C肝新藥96%藥品費用視為成本，而關於長效針劑成本計算，正由財政部進行研議。

健保 新冠肺炎 患者

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