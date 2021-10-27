快訊

防疫高雄滿意第一 北市倒數 柯文哲：台灣驚奇之島

綠營誰挑戰台中二選區？黨內人士：這兩人出線機率高

精神康復之友最怕沒病識感 日照復能助回歸正常生活

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣衛生局與彰化醫院今天在溪州公園舉辦天使盃推動心理健康網活動，帶著精神康復之友到戶外踏青、活動。記者林宛諭／攝影
彰化縣衛生局與彰化醫院今天在溪州公園舉辦天使盃推動心理健康網活動，帶著精神康復之友到戶外踏青、活動。記者林宛諭／攝影

彰化縣衛生局與彰化醫院今天在溪州公園舉辦天使盃推動心理健康網活動，帶著精神康復之友到戶外踏青，彰化縣目前列管精神障礙病友約7000人，由於以往有些病友沒有病識感，不願就醫，甚至造成家暴案件，衛生局結合醫院提供醫療及日照服務，協助病友復能改善病情，並減緩家屬負擔。

彰化縣衛生局醫政科科長劉慧君表示，社會上普遍對於精神障礙者存有既定印象或偏見，許多人認為精神障礙者會帶來安全威脅，因此有些患者也擔心被他人知道，不願意就醫或中斷就醫，反而延遲治療導致復原情況不佳，事實上，並非精神障礙者都有攻擊危險性，在接受治療及復健後，依然可以工作及更好的生活品質。

目前彰化縣列管的精神障礙病友有7000人，劉慧君說，其中約五成是思覺失調病友，縣內共有彰化醫院、社區住宿型康復機構共4家提供日間照護，病友白天可到日照中心，晚上再回家，透過職能治療師幫助復健，及各項復能活動，可讓病友重拾信心和成就感。

劉慧君說，精神障礙應以慢性病來看待和治療，康復之友不僅需有長期抗戰的毅力，也要增進病識感，學會如何與疾病共處，他們更需要社會大眾的關心與支持，給予他們更友善的環境。

彰化縣衛生局結合醫療院所舉辦「天使盃」活動，帶著康復之友舉辦歌唱比賽、畫畫比賽、做拼貼作品、啦啦隊及樂活操等才藝競賽，近年還走入社區，陪著他們淨山、健行，也希望能「去污名化」，讓他們更樂於穩定就醫，回歸正常生活。

衛生局 復健

延伸閱讀

重振永樂商圈推租金優惠 彰縣府每月最高補助2萬

第七都在哪？朝野立委喊出「大彰化」升格

白色力量前進彰化海空步道 推四大公投兩好兩壞

彰化振興加碼消費200元可登錄抽獎 10天內已有9萬多筆

相關新聞

雙胞胎竟差12天出生 馬偕醫院救回巴掌仙子

雙胞胎相隔12天出生！一名懷雙胞胎的鄭太太，懷孕23周時因腹痛出血而至台北馬偕醫院住院安胎。但因子宮頸持續擴張且胎膜鼓出...

誠品首家社區店見客 吳旻潔：接下來大台北還有一家

誠品生活首家社區店「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店，終於亮相今日起展開試營運，誠品生活首家社區店，...

追憶蛋堡的似水年華 聽軟嘴唇聊聊軟嘴唇

音樂給他的那種轉瞬即將化為一種真正的熱望的樂趣，在這樣的時刻，確實像是我們在做香料的實驗時的那種樂趣，像是當我們接觸一個不是為我們所造的世界時的那種樂趣——這個世界，在我們看來沒有形式，因為我們看不見它...

動物園、兒童新樂園周六起人數放寬 全面開放飲食

北市府今宣布再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，北市教育局表示，10月30日起動物園每日入園人數上...

挺台灣職籃！全家便利商店冠名贊助「高雄全家海神隊」

今年的籃壇十分熱鬧，職業聯盟百花齊放，全家便利商店與高雄海神隊今天（10月27日）宣布，新球季將以「高雄全家海神隊」全新...

台灣演奏家在中國柳琴藝術大賽摘金 陳昭瑋樂在傳承

台灣柳琴演奏家陳昭瑋10月參加「中國柳琴藝術大賽」，獲得成人組特別金獎，並與國際愛樂國樂團的琵琶聲部首席楊雅純報名非職業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。