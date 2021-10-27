精神康復之友最怕沒病識感 日照復能助回歸正常生活

彰化縣衛生局與彰化醫院今天在溪州公園舉辦天使盃推動心理健康網活動，帶著精神康復之友到戶外踏青，彰化縣目前列管精神障礙病友約7000人，由於以往有些病友沒有病識感，不願就醫，甚至造成家暴案件，衛生局結合醫院提供醫療及日照服務，協助病友復能改善病情，並減緩家屬負擔。

彰化縣衛生局醫政科科長劉慧君表示，社會上普遍對於精神障礙者存有既定印象或偏見，許多人認為精神障礙者會帶來安全威脅，因此有些患者也擔心被他人知道，不願意就醫或中斷就醫，反而延遲治療導致復原情況不佳，事實上，並非精神障礙者都有攻擊危險性，在接受治療及復健後，依然可以工作及更好的生活品質。

目前彰化縣列管的精神障礙病友有7000人，劉慧君說，其中約五成是思覺失調病友，縣內共有彰化醫院、社區住宿型康復機構共4家提供日間照護，病友白天可到日照中心，晚上再回家，透過職能治療師幫助復健，及各項復能活動，可讓病友重拾信心和成就感。

劉慧君說，精神障礙應以慢性病來看待和治療，康復之友不僅需有長期抗戰的毅力，也要增進病識感，學會如何與疾病共處，他們更需要社會大眾的關心與支持，給予他們更友善的環境。

彰化縣衛生局結合醫療院所舉辦「天使盃」活動，帶著康復之友舉辦歌唱比賽、畫畫比賽、做拼貼作品、啦啦隊及樂活操等才藝競賽，近年還走入社區，陪著他們淨山、健行，也希望能「去污名化」，讓他們更樂於穩定就醫，回歸正常生活。