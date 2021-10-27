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推動健康長壽研究 中榮院長陳適安：榮民節最佳禮物

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
31日是榮民節，台中榮民總醫院院長陳適安特別到高齡醫學病房慰問住院長者榮民。圖／台中榮總提供
31日是榮民節，台中榮民總醫院院長陳適安特別到高齡醫學病房慰問住院長者榮民。圖／台中榮總提供

10月31日是榮民節，台中榮民總醫院院長陳適安今天特別到高齡醫學病房慰問住院長者榮民，並送給榮民們健康養蔘飲禮盒和祝福卡片，和他們一起歡度屬於他們的特殊節日。百歲的楊姓榮民看到陳適安走進病房，又收到養生飲品，緊握陳適安的手，展現笑顏表示感謝。

陳適安說，台灣進入超高齡時代，廣納社會多元的力量，讓醫療與社會體系更完善，才是高齡者之福。台中榮總家庭醫學部與陽明交通大學、關渡醫院院長陳亮恭團隊共同合作，結合高齡醫學、基因研究、心臟醫學與轉譯醫學等專家，組成中榮長壽研究團隊，推動台灣首創的健康長壽研究。

他相信，未來必然可以從台中發展出國際級研究，促成台灣的健康長壽推動。該院也為台灣社會建立長壽研究資料庫，不僅照顧榮民，也為豐碩的醫學基礎扎根，這也正是在榮民節送給大家最好的禮物。

院方說，這些年住院榮民幾乎有一半超過80歲，他們是一群用生命寫歷史的英雄；年輕時經歷戰爭，保家衛國，將生命和青春奉獻給國家；解甲歸田後，更將全部的心力奉獻給社會。

也因此，對於高齡榮民，台中榮總在惠康社會福利基金會的贊助下，主動為他們申請看護補助，讓單身、年邁、體弱的榮民伯伯住院期間得以獲得妥適的關懷照顧。

31日是榮民節，台中榮民總醫院院長陳適安特別到高齡醫學病房慰問住院長者榮民。圖／台中榮總提供
31日是榮民節，台中榮民總醫院院長陳適安特別到高齡醫學病房慰問住院長者榮民。圖／台中榮總提供

榮民 台中榮總

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