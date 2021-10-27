詹朴操刀中衛新制服 紙飛機、恐龍元素 注入活潑可愛感
旅英設計師詹朴自創品牌APUJAN，一直以來不定時會推出多樣化聯名商品，每次都能掀起熱議。繼前陣子打造國慶禮賓人員制服後，最近APUJAN受中衛發展中心邀請，為他們設計全新制服與周邊禮品，適逢中衛30歲生日，換上新制服，展現團隊的活力與專業。
這次APUJAN打造的服裝款式多元，包含休閒版型西裝外套、飛行夾克、POLO衫和短袖T恤。用色上以灰、深藍色為主，搭配黑、白，呈現沉穩專業的形象。小細節的巧思也透著驚喜和活潑氣息，中衛的「CSD」字母印上服裝注入潮流感，奇幻元素如「恐龍尾巴」、「紙飛機」，則是流露APUJAN充滿想像力的奇幻氛圍。此外，還特別設計了一款可搭配於服裝上的紙飛機造型胸針，增添俏皮童趣感。
對於本次合作，詹朴表示因疫情影響，團隊有更多時間待在臺灣，希望在開發品牌主線之餘能增加許多替臺灣各領域職人打造服裝的機會：「讓服裝的影響面更多元、發送更多訊息。」
此外，中衛發展中心也與APUJAN攜手推出「品讀台灣味」聯名茶禮包裝，書本造型的綠色禮盒外觀搭配繪本風格的封面設計，融入星星、茶葉、太空船、翼手龍等圖騰，非常可愛。禮盒內有由中衛團隊籌備收錄臺灣北到南六十款不同風味的茶飲，搭配茶葉地圖，像是一本關於茶的故事書，典雅精美。
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