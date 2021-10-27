澎湖七旬男接種莫德納疫苗 隔天全身紅疹、脫皮就醫

澎湖縣一名70歲男子接種疫苗後疑似出現全身紅疹，紅疹處還出現膿皰、發燒至38.3度，大面積脫皮至三總澎湖分院就醫，醫師初步診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症，經醫師診斷及用藥，一周內恢復健康。

據了解，這名患者今年7月3日接種完第一劑莫德納疫苗隔天全身出現紅疹，5日紅疹處出現膿皰還發燒至38.3度，8日皮膚大面積脫皮並感到倦怠就醫，醫師初步診斷為急性廣泛性發疹性膿皰症（AGEP），無法排除史蒂芬強森症-鬆懈性表皮溶解症，住院經醫師用藥一周內痊癒，同月13日已康復出院。

三總澎湖分院收治這名患者後立即通報衛福部疾管署，並提供病患申請疫苗接種受害救濟管道，照護病患的健康也積極維護病患的自身權益。

三總澎湖分院提醒，新冠肺炎疫情嚴峻，為了保護自己及家人的健康，應盡早完成疫苗接種，疫苗安全性雖高於一般藥品，但仍可能因疫苗特性或個人體質的因素，造成無法預期的不良反應甚至死亡案例。

三總澎湖分院表示，疫苗接種後28天內，若出現嚴重持續性頭痛、視力改變或癲癇、持續嚴重腹痛超過24小時以上、嚴重胸痛或呼吸困難、下肢腫脹或疼痛、皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等任何一項症狀，請立即就醫並向醫師詳細說明疫苗接種史。

三總澎湖分院長施宇隆表示，凡是政府提供公費疫苗或其他非公費但經衛福部食品管理署核准上市的疫苗，都在受害救濟保障範圍內，我國設有預防接種受害救濟制度，當民眾「疫苗接種後有疑似不良反應」兩年內或受害情事發生五年內，均可洽接種地所屬地方衛生局提出申請。 澎湖縣一名70歲男子今年7月接種第一劑莫德納疫苗後全身出現紅疹、濃皰、脫皮等症狀，經三總澎湖分院醫師治療，一周內痊癒。圖／三總澎湖分院提供

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