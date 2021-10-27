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歡迎來到5G劇場！兩廳院「神不在的小鎮」30日邀你解謎

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
「神不在的小鎮」演出當天，兩廳院藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身成一夜限定的「中正市」。記者陳宛茜／攝影
「神不在的小鎮」演出當天，兩廳院藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身成一夜限定的「中正市」。記者陳宛茜／攝影

歡迎來到5G時代的劇場兩廳院今天舉行記者會宣告，國內首部5G科技展演「神不在的小鎮」，10月30 日將於兩廳院藝文廣場與實驗劇場同步上演。該劇結合沉浸式劇場、異地共演、線上線下虛實整合等展演模式，由40位表演藝術工作者與400位幕後工作人員聯手打造。邀觀眾體驗多視角、多平台、自選故事結局的全新劇場，預計吸引上萬名觀眾線上線下觀賞。

「神不在的小鎮」為兩廳院秋天藝術節系列節目，演出全長90分鐘，故事描述在名為「中正市」的小鎮發生謀殺案，從網路霸凌事件出發，關照社群世代的現象，並探討網路和真實世界的真假。演出當天兩廳院的藝文廣場將出現一座實體小鎮，變身成一夜限定的「中正市」。兩廳院實驗劇場則變身5G攝影棚，以4K多視角攝影機拍攝演出畫面，透過5G傳輸技術，將影像即時傳送至藝文廣場，與表演者及觀眾互動，達成即時性異地共演。

導演洪唯堯表示，「神不在的小鎮」從網路世界出發，除了實體表演空間，也創造出網路直播的第二現場，以及電玩虛擬世界的第三現場，實驗「網路的沉浸式劇場」的可能。

此計畫由文化部與經濟部跨部會合作，獲得行政院前瞻基礎建設數位計畫特別預算支持，由資策會與兩廳院共同打造5G企業專網的文化示範場域。

經濟部次長林全能指出，「神不在的小鎮」是全台首部5G專網商用演出的全新戲劇，使用亞洲面積覆蓋最大的5G展演型專網，總面積超過1.5公頃。經濟部集結國內外超過10家商用網通業者，包括中華電信、友訊、譁裕、啟碁、廣達、可億隆、互動國際、研華、亞力、資策會，透過藝術與科技的結合，協助與場域合作進行實證，讓5G技術正式走出實驗室。

文化部次長李連權表示，這是一次文化、科技加戲劇的演出，結合實體劇場與虛擬電玩，讓大家線上線下都可參加與觀賞。傳統劇場一場可以讓兩三千人觀賞，「神不在的小鎮」估計觀眾人數可跨越20、30萬人。

國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，此次演出是跨部會、跨領域、跨產業的共同嘗試，在疫情之前兩廳院已規劃，希望讓表演藝術跨出新的一步。他期許此次線上線下觀眾可超越20萬人，但據了解，光是「神不在的小鎮」前導遊戲網站，便了吸引超過20萬人次觀看。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝透露，兩廳院今年度初建的5G專網將於11月底正式開台，明年上半年將有相關節目演出，以及觀眾服務的運用升級，提供等候觀眾隨選多視角的觀看體驗。

●「神不在的小鎮」10月30日晚於兩廳院藝文廣場與線上同步演出，演出前前導遊戲網站將轉換成線上觀賞節目的入口，觀眾進入網站即可免費觀演，提早進入還獲得更多彩蛋線索。更多節目介紹及觀演說明，請見前導遊戲網站https://ntch-lunatictown.com

兩廳院「神不在的小鎮」舉行宣告記者會。記者陳宛茜／攝影
兩廳院「神不在的小鎮」舉行宣告記者會。記者陳宛茜／攝影
5G將影像即時傳送，讓表演者及觀眾達成即時異地共演。圖為文化部次長李連權和表演者即時互動。記者陳宛茜／攝影
5G將影像即時傳送，讓表演者及觀眾達成即時異地共演。圖為文化部次長李連權和表演者即時互動。記者陳宛茜／攝影

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