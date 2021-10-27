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新竹光臨藝術節星際探險夜 百年東門城成太空站

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹市府今年以「星際探險夜」為主題，結合光臨藝術節光雕元素，將200年歷史的古蹟東門城變身星際太空站，邀來藏光表演團及超脫機器人共同演出超酷炫燈光舞。示意圖／新竹市政府提供
新竹市府今年以「星際探險夜」為主題，結合光臨藝術節光雕元素，將200年歷史的古蹟東門城變身星際太空站，邀來藏光表演團及超脫機器人共同演出超酷炫燈光舞。示意圖／新竹市政府提供

萬聖節將至，新竹市府今年以「星際探險夜」為主題，結合光臨藝術節光雕元素，將200年歷史的古蹟東門城變身星際太空站，邀來藏光表演團及超脫機器人共同演出超酷炫燈光舞，還會在現場與孩子們拍照互動，護城河周邊還有高空特技表演、風爆兵巡視，活動將於30日傍晚5點登場。

市長林智堅表示，今年萬聖節活動在東門城舉辦，以「星際探險夜」為主題，串聯光臨藝術節光雕展演，規畫沈浸式星際太空劇場，主舞台大秀將在東門城廣場開演，由藝術團體「LUXY BOYZ」帶來藏光表演及超脫機器人演出酷炫燈光舞，並與台下互動拍照。

另外，現場還有「好玩的劇團」帶來高空特技表演，並化身外太空星際女神降臨東城門進行多種高難度吊掛動作，猶如置身無重力外空漂浮空中，歡迎大小朋友共襄盛舉。

教育處指出，藏光表演及超脫機器人演出每30分鐘一場，東門城內還有高蹺行走獸、風暴兵巡場、機器人派對及神秘隊長不定時出沒，屆時林智堅也將化身為星際角色，給孩子們大大驚喜。護城河畔及東門城內也設置各種星際科幻元素打卡點，彷彿來到星際世界。

萬聖節「星際探險夜」活動於10月30日登場，傍晚5點開放入場，將於護城河旁免費贈送神秘小禮物給10歲（含）以下孩童，須出示證明文件（例如：健保卡），每人限領一個、數量有限送完為止。

新竹市府今年以「星際探險夜」為主題，結合光臨藝術節光雕元素，將200年歷史的古蹟東門城變身星際太空站。示意圖／新竹市政府提供
新竹市府今年以「星際探險夜」為主題，結合光臨藝術節光雕元素，將200年歷史的古蹟東門城變身星際太空站。示意圖／新竹市政府提供

太空 萬聖節 林智堅

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