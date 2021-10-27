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影／竹山天梯風景區順利委外經營 定於11月7日重新開園
配合中央疫情降級解封，竹山天梯風景區順利委外經營後，定於11月7日重新開園， 南投縣政府指出，吊橋步道沿途可欣賞青龍瀑布、飛來石、人面石等景點外，結合周遭的八卦茶園、紫南宮和溪頭、妖怪村、杉林溪等景點，觀光資源連成一線，很值得國人一遊。
南投縣風景管理所指出，竹山天梯是全台第一座的觀光吊橋，20多年前日本技師以當地道路危險，設計在加走寮溪上興建階梯式吊橋，全長約136公尺，共有208階，兩端落差超過20公尺，底下又是深百公尺的太極峽谷，相當壯觀，「竹山天梯」之名不脛而走，吸引大批遊客，縣府在2009年設立風景區，並收取門票，曾經最多每月2萬人參觀，之後盛名不再。
南投縣風管所說，竹山天梯吊橋是前往太極峽谷風景區的必經之處，過去挾景觀及運動型步道的吊橋，具備壯麗的峽谷景觀，一度吸引大量遊客參觀，但兩年前因部分園區外道路中斷，宣布封園整修迄今，因為竹山天梯地點偏遠，管理上需投入大量人力、物力，但公部門經營缺乏彈性活力，今年加強方便年長者旅遊設施，順利委外經營後，門票暫定費用新台幣200元，其中150元將可抵扣園區消費。
竹山大鞍山區因加走寮溪湍急切割堅硬砂岩層，造就山勢雄偉的峽谷流水，但因天梯早晚氣溫變化大、且山路崎嶇陡峭，來回4公里，縣府呼籲前往登山健走的民眾，務必攜帶足夠的禦寒裝備，若有高血壓、心臟病、氣喘、體能不佳者或孕婦，建議勿進入，觀光詳情請洽南投縣風景區管理所049-2246058。
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