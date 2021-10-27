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結合生鮮與書、成立LINE 誠品首間社區書店內湖試營運
誠品首家社區書店「誠品生活時光 eslite me-time」內湖瑞光店，今（27日）起試營運，誠品董事長吳旻潔親自出席揭幕活動。誠品表示，「誠品生活時光」每日推薦30本以上新書，新書品項數相當於誠品生活南西店。
「誠品生活時光」定位社區書店，店長「小光」將帶著愛犬「米將」在LINE群組解答各式生活與閱讀的疑問，除了每日提供一手新書資訊，也會不定期揪團購在地小農當季限量蔬果等，與社區居民即時互動。開幕期間港墘里里民憑身分證加入誠品人會員可獲得50元電子抵用券。
此外，「誠品生活時光」還提供產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等數百款食材，「虛擬貨架」則串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店。結合藝文特展的「TEA ROOM」則全天候提供多元餐點。
為了鼓勵民眾逛書店，「誠品生活時光」特設復古可愛的打卡鐘和簽到卡。每月打卡3次即贈購書77折優惠券、打卡6次免費請您喝茶飲乙杯、打卡10次還可獲得時光好禮。
誠品表示，近年將積極打造全通路生態圈，透過線上下融合的全通路策略，讓顧客自由地在線上下獲得最佳體驗與服務；虛實整合的「誠品生活時光」也讓誠品生活生態圈發展邁進一大步，預計3年內開展百店。
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