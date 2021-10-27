雙胞胎竟差12天出生 馬偕醫院救回巴掌仙子

雙胞胎相隔12天出生！一名懷雙胞胎的鄭太太，懷孕23周時因腹痛出血而至台北馬偕醫院住院安胎。但因子宮頸持續擴張且胎膜鼓出，必須即刻生產，與產婦及家屬討論後，希望增加另一個胎兒的周數及成熟度，醫療團隊採取雙胞胎間隔生產，分別於23周和25周產出雙胞胎姊妹。姐妹花在團隊細心照顧下，9月初已順利出院。

馬偕醫院高危險妊娠學科資深主治醫師陳宜雍表示，30多歲的鄭太太體質不易受孕，上一胎就有早產經驗，因此這次懷上雙胞胎更加謹慎，並在14周為其進行子宮頸環紮術。

但在懷孕23周時仍因腹痛出血而住院安胎，三天後子宮頸仍持續擴張且胎膜鼓出，必須即刻生產。陳宜雍表示，通常37周以前生產就算早產，而周數越小，存活率越低；雖然現在新生兒照護技術越趨良善，早產兒存活率大為提升，但仍以24周當作一個界線，以避免發育不全造成的併發症。

由於胎兒每多待在子宮一天，成熟度及存活率就能多提升一些。因此和產婦及家屬討論後，陳宜雍選擇為鄭太太施行雙胞胎間隔生產，先自然產出23周6天、570公克的姊姊，同時間迅速修短大寶的臍帶再塞回子宮，投以抗生素及安胎藥物密切觀察，並再次施以子宮頸環紮後安胎治療。

經過12天的住院安胎，可惜因胎盤剝離合併大量陰道出血，830公克的妹妹在25周4天剖腹產出。陳宜雍表示，原本也想讓妹妹採自然產方式產出，但因鄭太太陰道大出血，因此只好剖腹。

陳宜雍也表示，胞胎間隔生產的個案不多，以馬偕為例，一年約一至二個，過去曾有相差八周的案例。不過因為會將胎盤留在子宮內，可能有感染疑慮，因此會給予抗生素等藥物；若持續有子宮收縮或出血情形，則需住院安胎。

但早產新生兒發育仍不完全，馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師張瑞幸表示，23周出生的姐姐一路驚險，不但面對肺水腫、肺出血、低血壓、腦室出血等難關，還陸續接受動脈導管結紮手術、腎上腺皮質素治療、持續插管使用呼吸器等，之後還出現視網膜病變，插管一個多月才順利拔除氣管內管；25周出生的妹妹則是肺部發育仍不夠成熟，好在呼吸較有力且活潑好動，使用呼吸器與住院天數較短。