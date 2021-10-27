疫情有二成愛滋患者中斷回診！未來恐提早10年老化

愛滋病曾經被視為新世紀黑死病，然而隨著醫療及藥物進步，台灣提前世界各國達到九成患者獲檢測及治療。然而醫師指出，今年遇到本土疫情爆發，有許多民眾反應無法順利回診，無法好好控制愛滋病。

國立陽明交通大學醫學系副教授暨亞東紀念醫院感染科主任楊家瑞說明，臨床觀察中有1至2成患者因擔憂染疫、感染科夜診縮減、或感染者身分曝光等，擅自取消回診，忽略愛滋病與心血管疾病有高度共病性，反而易落入新冠高重症風險的族群。

他指出，研究也發現感染愛滋後會提早十年老化，包含心血管疾病、肺炎、慢性腎病、肝病、惡性腫瘤等慢性共病也會一一顯現，其中心血管疾病如高血壓、高血脂等機率更高出一般人2倍。

「國內在50歲以上心肌梗塞、腦中風機率高，但愛滋患者可能會提早在40歲以上就出現。」對此，建議民眾一定要規律服藥、定期返診追蹤，此外要注意體態是否改變、有無代謝症候群、中心型肥胖、短期記憶變差等慢性病跡象，就該回診諮詢。

衛福部桃園醫院教研部主任暨感染科醫師鄭舒倖表示，在醫界、民間團體與感染者的共同努力下，台灣已連續3年愛滋新診斷個案數每年下降12-20% ，但估計超過3成以上、近1.4萬愛滋感染者將面臨老化議題。

鄭舒倖指出，愛滋病患者在疫情下也成為「另類受災戶」，包含感染科門診縮減、醫師協助新冠疫情支援而面臨停診，影響服藥追蹤的穩定性，就診插健保卡資料後，憂心病歷無所遁形遭拒診，都造成患者的就醫壓力。

有感於「愛滋老化」成為感染者棘手的健康問題，今年社團法人台灣露德協會、愛滋感染者權益促進會、財團法人台灣紅絲帶基金會、社團法人台灣基地協會、與社團法人台灣愛之希望協會，力邀三位資深感染者，光哥、霖霖、女神下午茶共同擔任年度愛滋衛教大使，傳遞「U=U」概念。

「U=U」為UNDETECTABLE = UNTRANSMITTABLE的縮寫，中譯為「測不到病毒=不具傳染力」 ，感染者可褪下長久以來的負罪感，只要定期穩定用藥，諮詢醫師個管師，保持良好生活習慣，就能穩定控制病情，放下焦慮、健康變老。

霖霖表示，感染愛滋10年，17歲就發現感染，「當時很多人說感染會開始變虛弱啦，最後身體變差，我當時就覺得，自己更不應該活成對方口中的那個樣子，更重視生活作息，反而變得健康。」

但他也表示，服藥壓力很大，不想要公開感染者身分，往往會躲起來吃藥，一旦被別人看到就謊稱「在吃維他命C」，但久而久之會對自我產生懷疑，直到後來結交很好朋友，讓他放心把身分公開，有時候忘記吃藥，好友還會提醒。

「對我來說，愛滋就像是一個友誼的篩選器，可以找到信任的人一起面對這件事情，而不是知道真實的我，就疏離我的人。但最重要的是，要能夠做到這件事情的前提，不要把自己篩選掉，你要把自己留下來，要去愛那個面對困難的你。」