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妙齡女背痛脖子卡卡如機器人 僵直性脊椎炎作怪

中央社 / 台北27日電

一名26歲女子下背痛，原以為是拉傷，但吃止痛藥就緩解，最近突感脖子卡卡僵硬，甚至無法轉頭如機器人，就醫確診為僵直性脊椎炎醫師提醒，背痛逾3個月未緩解建議就醫。

收治病例的台東馬偕紀念醫院過敏免疫風濕科主治醫師黃奕帆今天告訴中央社記者，僵直性脊椎炎是種自體免疫導致脊椎關節發炎的疾病，嚴重會影響周邊關節甚至導致脊椎變形。

黃奕帆說，僵直性脊椎炎盛行率約0.1％至0.4％，推估全台約有5萬到6萬名患者，好發於18至45歲年輕族群，且男多於女。

黃奕帆提到，上述女子有僵直性脊椎炎家族病史，但先前從未有任何不適，4年前一度出現下背痛，原以為是搬重物拉傷，但吃止痛藥就緩解，她也不以為意。

黃奕帆說，僵直性脊椎炎的初期症狀不明顯，且疾病進程緩慢，這名女性近半年才因脖子卡卡、頸椎僵硬，甚至無法轉頭，就醫經過檢驗與家族病史綜合研判，確診為僵直性脊椎炎。

黃奕帆說明，這名女子受僵直性脊椎炎影響，甚至已出現不可逆的脊椎沾黏，若更嚴重可能如「鐘樓怪人」般駝背，無法挺直腰桿。

黃奕帆指出，因年輕族群活動量大，常健身打球，不少人下背痛或背部僵硬還以為是運動拉傷，導致僵直性脊椎炎延誤診斷；他提醒，若慢性下背痛或下背僵硬，持續超過3個月，最好提高警覺。

針對僵直性脊椎炎的治療，黃奕帆說，通常會先用消炎止痛藥，並建議搭配復健運動，如游泳、太極拳、瑜伽或伸展柔軟操，控制到病情穩定，並持續追蹤；若止痛藥效果不佳，可申請使用生物製劑治療，改善疼痛與僵硬狀況。

黃奕帆提醒，僵直性關節炎最好及早就醫診斷，不要拖延到脊椎變形才就醫，目前治療方式多元，只要定期回診並配合醫囑，仍可維持正常的生活品質。

僵直性脊椎炎 背痛 醫師

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