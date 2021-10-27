動物園、兒童新樂園周六起人數放寬 全面開放飲食

北市府今宣布再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，北市教育局表示，10月30日起動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1萬5000人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人。另外，動物園開放全園區內飲食、兒童新樂園開放美食街以外室、內外區域用餐。

教育局表示，自10月30日起，再度放寬容留人數上限、新增開放部分場地租借及使用、調整設施及場館清消頻率。動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1萬5000人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人。

青少年發展處提前自即日起，3樓台北演藝廳由80人調整場館容留人數上限330人、5樓流行廣場由80人恢復原始場館容留人數上限200人，詳細開放資訊可至本市公有場地租用系統（https://service.gov.taipei/rental/）查詢。

開放場地租借及使用部分，動物園新增開放教育中心演講廳供租借使用，並提醒申請單位應依防疫規定辦理；另動物園開放全園區內飲食，飲食外仍須全程配戴口罩。兒童新樂園開放美食街以外室、內外區域用餐，不特定對象應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，共同嚴守社區防線。