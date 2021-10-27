快訊

50歲代工帝國跨入兆元新領域 未來車開啟鴻海下個20年

MLB／勇士2轟擊倒太空人 終止世界大賽8連敗卻有陰影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動物園、兒童新樂園周六起人數放寬 全面開放飲食

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市政府放寬兒童新樂園、動物園等各處社教場館人流上限。圖／聯合報系資料照
台北市政府放寬兒童新樂園、動物園等各處社教場館人流上限。圖／聯合報系資料照

北市府今宣布再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，北市教育局表示，10月30日起動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1萬5000人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人。另外，動物園開放全園區內飲食、兒童新樂園開放美食街以外室、內外區域用餐。

教育局表示，自10月30日起，再度放寬容留人數上限、新增開放部分場地租借及使用、調整設施及場館清消頻率。動物園每日入園人數上限由1萬人提高為1萬5000人，兒童新樂園放寬展場人數限制上限為200人。

青少年發展處提前自即日起，3樓台北演藝廳由80人調整場館容留人數上限330人、5樓流行廣場由80人恢復原始場館容留人數上限200人，詳細開放資訊可至本市公有場地租用系統（https://service.gov.taipei/rental/）查詢。

開放場地租借及使用部分，動物園新增開放教育中心演講廳供租借使用，並提醒申請單位應依防疫規定辦理；另動物園開放全園區內飲食，飲食外仍須全程配戴口罩。兒童新樂園開放美食街以外室、內外區域用餐，不特定對象應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

教育局提醒，管制放寬是以嚴謹防疫為前提，請大家進入各場館應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，主動積極配合場館各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

動物園 兒童新樂園

延伸閱讀

新竹ㄅㄆㄇ猴園開價3億元求售 7甲地鄰近台積電2奈米廠

北市動物園迎2隻大壁虎寶寶 身穿「花紋衣」超鮮明

影／戳一下就乖乖露手臂 動物園幫紅毛猩猩打新冠疫苗

北市動物園人潮回升 這些NG行為遊客別做

相關新聞

動物園、兒童新樂園周六起人數放寬 全面開放飲食

北市府今宣布再放寬動物園、青少年發展處、兒童新樂園等社教機關管制措施，北市教育局表示，10月30日起動物園每日入園人數上...

誠品首家社區店見客 吳旻潔：接下來大台北還有一家

誠品生活首家社區店「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店，終於亮相今日起展開試營運，誠品生活首家社區店，...

「師大附中、交大資工 他曾是家庭脫貧指望」拒絕中資重金誘惑 專注成就他的溫柔《瀑布》

看完電影《瀑布》，邀請導演鍾孟宏接受專訪，他劈頭就問：「這次應該比較沒那麼多要花心思理解的劇情吧？」

雙胞胎竟差12天出生 馬偕醫院救回巴掌仙子

雙胞胎相隔12天出生！一名懷雙胞胎的鄭太太，懷孕23周時因腹痛出血而至台北馬偕醫院住院安胎。但因子宮頸持續擴張且胎膜鼓出...

吃素預防大腸癌 營養師：你還需要吃這個關鍵食物

大腸癌連續13年位居十大癌症首位，每年新增患者達1萬多人，包括前立委朱高正、藝人豬哥亮等人均因大腸癌病逝。臨床發現，許多...

東北季風挾雨來襲！周六起水氣再增 到這天北東防雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4點44分，平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。