誠品首家社區店見客 吳旻潔：接下來大台北還有一家

誠品生活首家社區店「誠品生活時光eslite me-time」內湖瑞光店，終於亮相今日起展開試營運，誠品生活首家社區店，顛覆過去誠品連鎖不複製的模式與經驗，誠品生活董事長吳旻潔表示，小型社區店設定在70、80坪，並有誠品線上的百萬商品做後盾，讓誠品可以更有彈性的深入過去無法抵達的縣市鄉鎮與社區。吳旻潔說，今年預計在大台北推出2家社區店，除了內湖，大台北還會有一家，預計年底或年初見面。第一階段，誠品生活社區店將以明年開35店，3年開百店為目標的快速展店。

吳旻潔指出，有別於過往連鎖不複製的概念，社區店的概念就是「模組化」，加上疫情時代，大家不再那麼方便出去旅遊，更多的在地生活、消費。「誠品生活時光」內湖瑞光店這家店的開業，也代表誠品生活由海內外文化觀光的品牌，轉型為社區文化生活的品牌。我當初加入誠品時，那時策略是關小店、開大店，但那麼多年過去了，為何開始思考社區店？當去年誠品線上上線後，商品內容不再受空間限制，有誠品線上的百萬商品做後盾，我們才有小型店可以深入社區。誠品現在要做的不是磁吸型的大店，而是滲透型的小店，透過螞蟻雄兵般的社區店，帶領誠品真正接觸台灣草根文化與社區。

吳旻潔強調，整個世界變化的很快，大眾雖然習慣虛擬空間的生活，但仍有實體空間的需求與嚮往。靠著誠品線上線下全通路模式，誠品可以小而有彈性的深入全台鄉鎮社區，目前展店模式大小店並行的概念，小店是居民散步的距離就可以到了。接下來誠品生活展店時程還有年底的竹北大遠百，2023年初有誠品新店裕隆城、誠品東南亞首間據點進駐The Starhill，2024年還有攜手台南在地品牌碳佐麻里，在台南鹽埕展開規模達6,000坪的獨棟大店。

「誠品生活時光」內湖店是誠品全新社區店型的創作與模型，主打日日有新書、周周有活動，還有產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等食材，透過虛擬貨架串連線上百萬選品，主打店內客訂最快隔日到店，美食餐飲則有誠品行旅團隊負責。

吳旻潔說，我一直希望我家附近能有這種社區店型，我理想中的社區店，是陪伴社區居民的生活時光，我希望有一個場所，成為居民上班前、下班後，稍微停下腳步充電再重新出發，希望讓誠品溫柔的陪伴，起到生活的療癒效果。

【誠品生活時光內湖瑞光店】

地址：台北市內湖區瑞光路337號C棟1樓（捷運港墘站步行約5分鐘）

營業時間：周一至周日08:30-21:00