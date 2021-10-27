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第1劑打AZ可否等混打BNT疫苗？ 醫師這麼說

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
大台中醫師公會理事長魏重耀。圖／魏重耀提供
大台中醫師公會理事長魏重耀。圖／魏重耀提供

衛生福利部長陳時中昨天表示，專家會議在1個月前已經同意AZ疫苗混打mRNA疫苗，因此AZ混打mRNA在11月多可能可以開始。已有民眾私下詢問醫師，如果第1劑打的是AZ疫苗，現在是否可以等一等，到11月再混打BNT疫苗。大台中醫師公會理事長魏重耀說，他贊成這麼做，因為混打的效果真的比較好。

魏重耀說，AZ混打BNT疫苗不僅效果更好，而且可以讓現在劑量較多的BNT疫苗的調度更好，也更快達到疫苗覆蓋率，有助次防疫。

至於有民眾質疑AZ打了很久，藥效是否已遞減，混打還有效嗎？魏重耀說，原先講的8周可打第2劑，指的是8周時第1劑的效力已經展現的時間，但據研究，即使接種10個月，效力都仍然存在，因為細胞有記憶，接重第2劑時自然會將其喚醒。

陳時中昨天說，第一劑打AZ疫苗而第二劑混打莫德納疫苗的研究，應該會最早完成，至於AZ混打BNT疫苗會稍微晚一點，目前國外的資料是AZ混打BNT最多。

他說，專家會議在1個月以前，已經同意AZ疫苗混打mRNA疫苗，因此也責成衛福部視到貨量做最佳分配。AZ疫苗混打mRNA疫苗在11月可能可以開始，其他的混打則要更晚。

AZ疫苗 混打 BNT

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