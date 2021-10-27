雙胞胎生日不同 馬偕團隊疫情下守護巴掌姐妹花

雙胞胎生日卻不同天，因孕婦鄭太太懷有雙胞胎姐妹，但有早產徵兆，在馬偕醫院跨團隊合作下，姐妹相隔12天出生，醫療團隊在疫情期間全力守護巴掌姐妹花，經4個月照顧順利出院。

馬偕醫院今天發布新聞稿，說明在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情期間，院內周產期及新生兒醫護團隊照顧間隔生產的雙胞胎早產兒的歷程，巴掌大的姐妹花分別住院120天及92天後，終於在9月初相繼出院返家團圓。

馬偕醫院高危險妊娠學科資深主治醫師陳宜雍告訴中央社記者，31歲的產婦鄭太太體質不易受孕，先前就曾流產，本次透過試管嬰兒懷上雙胞胎姐妹，醫療團隊絲毫不敢大意，14週就替鄭太太進行子宮頸環紮術。

但鄭太太在懷孕23週時就腹痛出血而住院安胎，不久後出現產兆，陳宜雍說，以周產期醫療的專業判斷，胎兒在子宮內每多留1天，成熟度及存活率即能提升一些，因此選擇替鄭太太進行雙胞胎間隔生產。

在馬偕團隊協助下，鄭太太先自然產出23週6天、570公克的姐姐，同時間迅速修短臍帶再塞回子宮，投以抗生素及安胎藥物密切觀察，並再次施以子宮頸環紮後安胎治療；12天後鄭太太胎盤剝離合併大量陰道出血，在25週4天剖腹產出830公克的妹妹。

馬偕醫院指出，雖然25週出生的妹妹肺部發育仍不夠成熟，但呼吸較有力且活潑好動，使用呼吸器與住院天數較短。

而23週出生的姐姐，則一路驚險，面對肺水腫、肺出血、低血壓、腦室出血等難關，陸續接受動脈導管結紮手術、腎上腺皮質素治療、持續插管使用呼吸器等，之後還出現視網膜病變。所幸展現強韌生命力，讓醫護團隊士氣大增。

馬偕兒童醫院新生兒科資深主治醫師張瑞幸解釋，全國疫情警戒第3級期間，無法讓家長進入加護病房探視小孩，僅能透過電話詢問病況，團隊同理父母焦急、渴望得知孩子現況的心情，遂使用封閉式的社群媒介，每天提供照片及影片，讓家長們同步掌握孩子的進步與成長。

鄭太太也回憶住院安胎生產過程，由於雙胞胎中的姐姐生產後就遇到疫情警戒升級，孩子住進新生兒加護病房後，只探視過1次就無法再探視。

鄭太太說，儘管心慌但完全信賴馬偕團隊，坐月子期間她也努力採集母乳供應給雙寶，每日醫護團隊提供的照片及影片也讓全家人同步了解孩子們的近況。

雙胞胎早產姐妹花在馬偕團隊及母乳滋養下成長，因疫情所需，鄭太太取得PCR檢測陰性證明後，進入新生兒中重度病房學習早產兒居家照顧、新生兒急救術與居家照護儀器使用。

姐妹倆分別於住院120天、92天後，陸續「畢業」出院返家團圓。如今姐妹花的矯正年齡已滿月，體型已接近同齡孩子。

高危險孕產婦及極低體重新生兒照護的歷程非常複雜且充滿變數，陳宜雍說，事前與產婦與家屬的溝通相當重要，如間隔生產也並非每次都會成功。

陳宜雍提醒，產婦曾流產史或有高危險妊娠條件，如高齡、疾病史、妊娠糖尿等，須及早與主治醫師溝通醫療計畫並了解每個孕程可能的風險，也建議即時轉診，以增進高危險孕產婦及胎兒的安全與健康。