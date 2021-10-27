航空界質感指標！耗時2年 星宇航空全新官網11月上線

樂觀迎接疫後旅遊潮，星宇航空宣布，耗時兩年推出全新官網，進入網站即可享受精品級數位服務。星宇說，新版官網將於11月1日上午8時正式上線，原官網將於同日上午6到8時進行停機維護作業，屆時網站服務將有中斷情形。全新官網主視覺以暖色系定調，版面根據使用者體驗為設計考量，打造貼心的使用者介面，並導入RWD(Responsive Web Design)響應式網頁設計，各項電子設備都可享有最佳視覺體驗，另也遵循美國運輸部(DOT)建置無障礙網頁環境，提供各障別之身心障礙旅客最友善便利的線上服務。

星宇說，為打造兼具美感及功能性的全新官網，耗時近兩年的準備及開發，期間經歷多次討論及調整，並邀請星宇全體同仁進行實測及提供建議，以最貼近使用者邏輯角度優化使用介面，首頁規畫七大服務主題供快速查詢，提供機票訂購、航班動態、線上報到、預選機上餐點及座位、預購額外行李等服務。還可將預訂行程加入個人Google行事曆中方便查詢。

星宇說，官網多項全新功能也正式上線，如COSMILE會員可利用哩程數折抵支付機票票款或購買免稅商品、線上支付工具新增LINE Pay選項 （僅適用台灣出發之行程且綁定台灣發行信用卡）、透過官網或STARLUX App購買機票，可於線上申請退票及手續費收據，行前準備線上一「站」式快速完成。

星宇說，為延續機上「Home in the air」舒適如家的座艙風格，選以暖色系搭配星宇企業識別色，打造溫暖放鬆的視覺體驗。首頁主視覺選用多張滿版橫幅美圖，包含海島風景、人文風情、異國美食等，透過「五感」主題照片喚起疫後對旅遊的嚮往。針對航班動態、票價產品、各國旅遊規定等排版也採以閱讀友善設計，將繁雜文字整齊收整於彩色圖塊中，查看資訊時方便一目瞭然。

星宇說，為因應未來開闢美國航線，官網使用介面依據W3C (World Wide Web Consortium)協會制定之WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 無障礙網頁內容標準規範設計，如文字說明以不同字級呈現方便閱覽及查詢，網頁圖片設有音訊及文字描述等，另還可透過官網中的「行程管理」線上申請輪椅、視障及聽障等特殊協助，讓身心障礙旅客也能享有最友善的線上服務環境。

星宇說，隨著全新官網2.0上線，STARLUX App也全面改版升級，凡開啟App並登入COSMILE會員或以訪客身份點選加入行程，首頁即會顯示近期預訂航班行程，並將貼心提醒預選座位、機上餐點及線上報到等。