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虎頭埤風景區開放晨運時段 免門票入場與8景合照送咖啡

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤風景區秋天夕照湖光山色景色迷人。記者吳淑玲／攝影
虎頭埤風景區秋天夕照湖光山色景色迷人。記者吳淑玲／攝影

台南虎頭埤風景區推出「虎埤八景」邀請遊客前來找尋前清新化秀才王則修過往的心境，在連假推出與「虎埤八景」8處介紹牌自拍即贈送特色小禮物一份及熱咖啡一杯的活動，原本只有假日限定，因民眾反應熱烈，加碼在平日也可兌換，滿足遊客需求。同時開放街頭藝人申請。

虎頭埤風景區推出振興優惠如下：

一、「振興遊虎埤、八景尋寶趣」：110年10月9日至111年1月2日

凡於園區內與虎埤八景8張介紹牌拍照，即可於紅厝販賣部領取小禮物一份及熱咖啡一杯（平日限定20杯、假日限定30杯，平日紅厝或吊橋咖啡屋擇一處兌換）。

二、振興五倍劵入園優惠方案：110年10月8日至111年4月30日

(1)憑振興券入園，每車200元可4人以內入園（原價360元）。

(2)憑振興券踩天鵝船（原價每小時200元）買一送一。

三、其他振興方案如下：

（1）「2021振興虎埤溫馨短文小故事徵集比賽」，自即日起至110年11月15日，分社會組（含大學以上）、學生組等進行徵集，分第一、二、三名，佳作數名，提供最高1萬5千元獎金獎勵。

（2）台南好康券入園優惠方案：自110年9月6日至111年2月6日，憑台南好康券入園，每車200元可4人以內入園（原價360元）；憑台南好康券入園，得享半價入園優惠。

因疫情暫停數月的晨運時段也重新開放，早上5點30分至6點30分晨運民眾入園。（售票時段6點30分至下午5點，開放至下午6點）；其他設施也逐步解封中，包括開放太陽能船遊湖、露營區 (需事先電話預約)、烤肉區接受家庭預約。室內館室蟋蟀生態館人流限制50人以下。假日導覽解說服務（人流管制30人以下）。視預約露營狀況適度局部開放衛浴空間。除登山步道外，仍應全程配戴口罩。登山步道活動時仍應與他人保持社交距離，如有未能保持社交距離之情形時也應配戴好口罩。

台南市觀旅局表示，市府推動「南168觀光廊道」行經新化、龍崎、左鎮3區，以百年台灣第一水庫虎頭埤風景區為首，擁有全台最大桃花心木林的中興大學新化林場，以及全台最低海拔欣賞日出雲海的左鎮二寮，將全台知名的景點，串連成一條觀光軸帶，先來虎頭埤尋找「虎埤八景」，離開時使用振興五倍劵購買新鮮農特產品，登錄發票還可參加台南購物節抽輕豪宅、油電跨界休旅車等大獎，順道再遊山上花園水道、左鎮化石博物館，遊覽台南山區旅遊魅力。

台南市虎頭埤風景區設有「虎埤八景」介紹牌，自拍即贈送特色小禮物一份及熱咖啡一杯，獲熱烈迴響擴大到平日適用。圖／虎頭埤風景區提供
台南市虎頭埤風景區設有「虎埤八景」介紹牌，自拍即贈送特色小禮物一份及熱咖啡一杯，獲熱烈迴響擴大到平日適用。圖／虎頭埤風景區提供

台南 虎頭埤 社交距離

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