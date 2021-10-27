高流中心開幕 台日合作虛擬偶像「輕軌少女」唱跳助陣

高雄流行音樂中心經過業內測試、滿載測試及場地調校優化的階段性工作，31日正式開幕。開幕演唱會特別邀請高雄在地虛擬偶像「輕軌少女隊」擔綱開場演出，呼應高雄推動5G AIoT產業，率先推出「虛實共演」的音樂展演模式。

高雄市長陳其邁積極推動5G AIoT產業，結合中央各部會打造亞洲新灣區為「亞洲新灣區5G AIoT創新園區」，坐落亞灣核心位置的高流，更被定位為流行音樂文化科技旗艦示範場域，未來期望帶動影視音產業鏈深耕高雄。

「輕軌少女隊」是高雄捷運公司打造的高雄IP，高流開幕演唱會特別與高捷公司合作，由高雄自有的城市虛擬IP揭開活動序幕。利用真人即時動態捕捉(Motion Capture)，透過高流海音館建置的5G高速網路，將輕軌少女零時差地呈現在所有觀眾眼前。

出演輕軌少女隊的兩位專業真人舞者，日前來到高雄正式排練。高雄市副市長史哲表示，多年前至日本考察，驚艷新月映像領先的動態捕捉技術，認為對高雄推動影視產業大有助益，極力邀請負責人小谷創來台投資，並將台灣分公司設在高雄。目前新月映像已經成為台灣動態捕捉最重要的技術團隊，更跨足流行音樂展演領域。

為了讓輕軌少女隊完美呈現，高流特別請輕軌少女隊原創作者火星貓科技，針對3D模型進行細部修整，再送至新月映像日本總部完成臉部即時追蹤；並請製作人陳子鴻將輕軌少女隊的主題曲《輕．獨一無二的旅行》重新編曲，當天將在演唱會現場結合虛實共演首次公開發表。

高流董事長王文翠表示，高流開幕活動，將充分運用5G無線且零時差的傳輸優勢，結合流行音樂演出策畫專業，展現高雄文化內容與科技應用的軟實力。目前高流積極招募影視音產業與科技應用廠商進駐，未來高流正式營運，將整合內容開發與科技應用，不斷推出新型態的流行音樂與文化展演活動，例如虛實共演、多屏多視角轉播、異地共演等，更可透過攜帶式或穿戴式裝置，享受沉浸式娛樂與文化體驗。