不畏疫情 百大名人衣櫥開箱公益守護婦幼

受疫情影響，名人實體二手衣義賣已停擺近一年。新創時尚轉售電商PopChill與勵馨基金會聯手舉辦「百大名人衣櫥開箱公益Party」，把活動搬到網路上，聯合100位名人的力量，號召大家一起做公益。名人提供私服將於明年初開賣，連續100天，每天開箱1位名人衣櫥，訴求一棒接一棒，把愛傳遞下去。預熱活動於10/27提前開跑，讓對名人二手衣有興趣的人預約登記，於名人衣櫥開箱時獲得第一手通知，平台預期登記數將達數萬人。

參與名人名單。圖片提供／PopChill

名人衣櫥開箱 – 先登記、後開箱

為擴大活動影響力，本次活動採「先登記、後開箱」，每10個人排隊登記，PopChill還會再為大家種下1棵樹。 根據PopChill的統計，有逾半數的民眾對於名人的私服感到好奇。想看名人衣櫃的前3個主要原因分別為「想知道名人都穿什麼」、「追隨名人的風格」、「想買來收藏或在IG貼文」。在這波活動，PopChill預估將賣出至少4000件名人的私服，也將創下台灣名人二手衣物公益數量最高的記錄。

名人支持永續時尚價值觀

每創造一次的二手衣買賣，減少新衣的銷售，就能減少5.7公斤的碳排放量。PopChill執行長郭家齊表示「名人衣櫥的效應不僅只是捐款，更是名人做出永續時尚的示範，透過買賣閒置衣物，減少購買新品對地球的負擔」。PopChill也發現，對二手衣接受度最高的是最年輕的Z世代，他們環保意識較強，對二手衣物的接受度遠比其他世代高。過去民眾聽到名人衣服義賣，往往想到的是高價品，買來後也淪為「收藏」性質。但名人參與這次的行動，除了做公益外，也是在支持Z世代認同的永續時尚價值，用對地球負荷最低的方式，做為新世代的榜樣，此舉也是別具意義的，更是改變遊戲規則的方式。

捐款將用於保護弱勢婦幼權益

這次活動的銷售所得，50%將捐贈予勵馨基金會，用於保護婦女和兒少權益。在疫情的影響下，多數實體活動都被迫停辦，但愛心捐款不能等。勵馨基金會執行長王玥好表示「勵馨長期服務弱勢婦幼，這次活動結合了永續時尚的議題，兩者是很好的善循環合作。名人的愛心公益捐款用於將用於受暴婦幼生活重建，陪伴他們度過居住、經濟、關係的困境。」勵馨基金會也期望大家在關注名人衣櫥的同時，也更重視弱勢婦幼權益的保護。

民眾：想排隊看名人的衣櫥

21歲陳小姐說「想看名人都穿什麼樣的衣服，好奇名人的衣服和我自己的衣服有什麼不一樣。」22歲林小姐說「這個活動塑造了排隊的感覺，也很開心買衣服也能做公益。」PopChill在預覽了多位名人衣櫥後，發現這次名人這次開箱的衣物非常的多元，包含了如Dior的包包、獨特的旗袍、小香風格的衣服等多元的款式，預計能掀起一股搶購潮。名人拿私服做公益並非新鮮事，但這次的行動更像名人開店展示自己衣櫥裡可供購買的物件，對民眾來說，只要你行動夠快，就可以買到喜歡的名人、明星、歌手的私服，這對許多人來說誘因是強大的。