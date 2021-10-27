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急性腹痛送醫竟是腸胃道穿孔 術後痊癒如常

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
衛福部新營醫院外科主任陳秉澤（右一）為患者進行腹腔鏡胃穿孔修補手術，術後已痊癒。圖／新營醫院提供
衛福部新營醫院外科主任陳秉澤（右一）為患者進行腹腔鏡胃穿孔修補手術，術後已痊癒。圖／新營醫院提供

年約50歲男子，日前因急性腹部疼痛，來到衛生福利部新營醫院掛急診，經抽血檢查及電腦診斷，懷疑是腸胃道穿孔合併腹膜炎及敗血症，院方為其進行腹腔鏡胃穿孔修補手術，術後一周順利出院，目前已追蹤六個月，恢復正常作息。

患者診治的新營醫院外科主任陳秉澤表示，要了解消化道潰瘍穿孔前，先要了解什麼是消化道潰瘍？消化道潰瘍就是食道、胃、十二指腸等粘膜，因受到胃液侵蝕而形成的消化道壁破損。消化道潰瘍在台灣是常見的疾病，大約有10%有消化道潰瘍，且遍及所有年齡層。

他指出，造成消化道潰瘍原因，一般可分為兩種：一種是與幽門螺旋桿菌相關、一種是與抗發炎性非類固醇類止痛藥及壓力性潰瘍相關。而影響最大病因是胃幽門螺旋桿菌。

根據文獻統計，十二指腸潰瘍案例中約90%與幽門螺旋桿菌有關，而胃潰瘍案例中則佔約70%至80%，治療消化道潰瘍時要將幽門螺旋桿菌一起根除，防止潰瘍再復發。

陳秉澤解釋，消化道潰瘍症狀因人而異，常見有輕微上腹脹痛、胸口灼熱感、噁心、打嗝、飢餓時腹痛、上腹出現發熱或上腹部壓迫感、悶脹，吃完東西後就胃痛、甚至解黑便。如置之不理，最麻煩併發症是造成穿孔；就是腸胃道裡面細菌、消化液及食物，經由穿孔位置流出到原本應該是無菌狀態腹腔，會造成相當疼痛腹膜炎，嚴重會造成敗血症，而有生命危險。

陳秉澤指出，以前消化道潰瘍穿孔，需要用傳統手術開個很大手術來修補破洞，目前腹腔鏡技術十分進步，大部分個案，都可用微創手術打幾個小洞，將穿孔地方做修補，便能完成手術，所以如果有上述疼痛症狀，建議要盡快就醫。

消化道潰瘍引發的症狀示意圖。圖 ／新營醫院提供
消化道潰瘍引發的症狀示意圖。圖 ／新營醫院提供

微創手術 敗血症 患者

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