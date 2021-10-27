快訊

這次一定是你！第三波888元農遊券 10:30抽22萬份

制衡中國！美軍提出兩項新作戰模式

聽新聞
test
0:00 / 0:00

耗時20年黃金海開發今14度闖關 環團批：浪費社會資源

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台東杉原海域海下珊瑚種類有超過100種，佔全台的三分之一。圖／台灣環境資訊協會提供
台東杉原海域海下珊瑚種類有超過100種，佔全台的三分之一。圖／台灣環境資訊協會提供

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫（簡稱黃金海）今第14度闖關，此開發案2000年通環評，因6年未動工，2006年送案進行「環境現況差異分析」（以下簡稱環現差）審查，2018年被退回觀光局；環團表示，海岸線成為政府三不管地帶，海委會應正視珊瑚礁保育與開發的衝突；另呼籲環保署應依法，將此案再次退回觀光局。

地球公民基金會表示，今環保署召開第14次環現差審查會，但10月25保育海洋生態的海洋委員會主委李仲威接受立委伍麗華質詢，說出黃金海開發案「不在海岸線上」，不知海岸線的概念是指海陸交界處，而海洋汙染大量來自陸地開發，讓環團為之氣結。

地球公民基金會表示，海岸線成為政府三不管地帶，海委會應正視珊瑚礁保育與開發衝突，黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘僅200公尺，其佔地面積約10公頃、房間450間，美麗灣渡假村大上10倍，旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定地，三個開發案對杉原灣影響甚鉅，而這個位置不僅屬於東海岸最重要的珊瑚礁區之一，同時也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，開挖將破壞遺址、廢汙水可能影響珊瑚礁，雖美麗灣飯店已被法院判違法而無法營運，黃金海和棕櫚濱海兩案卻讓開發爭議延燒。

環團說，黃金海21年前通過的環評早已失效，在觀光局的支持下，15年前開始重新送環保署闖關，補充資料已有14次，直到至上次（2021/7/13）仍無法解除環評委員及民眾的疑慮，歷經8屆環評委員，不應再耗費社會資源。

環團表示，黃金海闖關的這15年來，無論是負責環評機制的環保署、主管黃金海觀光計畫的觀光局、管理海岸開發的內政部營建署、管理海洋及珊瑚礁保育的海洋委員會、負責原住民族事務的原民會，沒有一個單位能夠處理這燙手山芋。

環團說，如今主責珊瑚礁保育的海委會主委質詢時竟說出黃金海「沒有牽涉到海岸線，我們難以參與」，觀光局也於審查會閃避黃金海的環境爭議，各個機關的推託，讓環評委員獨自承擔開發案的准駁，顯示政府的權責分散，機關間互踢皮球推託，海岸管理失能。

地球公民基金會表示，環保署2018年3月6日曾將此案退回「觀光目的事業主管機關」交通部觀光局，以釐清爭議。黃金海目前進行的審查程序「環現差」，用意在釐清通過環評後3年以上若未動工，周遭的自然與社會條件變化情形，確認是否依然適合開發。黃金海通過環評的時空背景是20年前（2000年），當時產業政策、投資條件、保育及原住民權利意識，皆與今大相逕庭，呼籲環評委員將本案退回觀光局檢討，才符合「環評法」精神。

地球公民基金會說，觀光局不應一再將管理問題推給其他單位，讓8屆環委做白工，進行無效益審查，不僅對廠商及部落形同折磨，更虛耗龐大社會資源；建議審慎盤點觀光資源與環境條件，搭配基礎設施、潛力客群評估，制訂觀光開發案的選址和設置原則，引導地方政府與觀光業者到「適當的區位」去進行觀光開發，不應無視財團任意搶購、圈地炒作海岸第一排。

2020年8月珊瑚礁體檢調查發現，杉原海域的泥沙覆蓋率高達60%。是自2009年在中礁進行珊瑚礁體檢以來泥沙覆蓋率最高的一次。圖／台灣環境資訊協會提供
2020年8月珊瑚礁體檢調查發現，杉原海域的泥沙覆蓋率高達60%。是自2009年在中礁進行珊瑚礁體檢以來泥沙覆蓋率最高的一次。圖／台灣環境資訊協會提供
黃金海位置圖。圖／地球公民基金會提供
黃金海位置圖。圖／地球公民基金會提供

環評 觀光局 珊瑚

延伸閱讀

黃金海渡假村明再闖環現差審查 環團籲退回觀光局

中油1年3起漏油事件 環團：突顯三接不適合設在大潭

重啟核四公投 環團指中選會公告的公文登載不實將提告

玉山黃金種子 彰、投播種

相關新聞

東北季風挾雨來襲！周六起水氣再增 到這天北東防雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4點44分，平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的1...

電子煙、迷姦水可輕鬆網購 消保協會籲嚴查

台灣消保協會調查發現，電子煙、迷姦水竟能在購物網輕易買到，對青少年身心危害甚鉅。消保協會理事長楊月雲說，疫情期間青少年上...

大樂透頭獎1億元台中潭子開出 1注中獎

大樂透第110095期今晚開獎。中獎號碼為26、49、21、18、47、14，特別號30；派彩結果，頭獎新台幣1億元在台...

基因資料庫原始資料未留台灣？專家澄清並非全基因資料

「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」十月十八日啟動，預計提供兩千位癌症患者全方位基因檢測及量身訂做標靶用藥，但遭質疑藥廠...

癌症基因資料庫無法取得原始資料？醫師指取決於用途

台灣推動個人化精準醫療，由衛福部、國衛院、羅氏藥廠合推的「癌症精準醫療及生物資料庫整合平台」，10月18日正式啟動，預計...

高流中心開幕 台日合作虛擬偶像「輕軌少女」唱跳助陣

高雄流行音樂中心經過業內測試、滿載測試及場地調校優化的階段性工作，31日正式開幕。開幕演唱會特別邀請高雄在地虛擬偶像「輕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。