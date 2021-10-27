耗時20年黃金海開發今14度闖關 環團批：浪費社會資源

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫（簡稱黃金海）今第14度闖關，此開發案2000年通環評，因6年未動工，2006年送案進行「環境現況差異分析」（以下簡稱環現差）審查，2018年被退回觀光局；環團表示，海岸線成為政府三不管地帶，海委會應正視珊瑚礁保育與開發的衝突；另呼籲環保署應依法，將此案再次退回觀光局。

地球公民基金會表示，今環保署召開第14次環現差審查會，但10月25保育海洋生態的海洋委員會主委李仲威接受立委伍麗華質詢，說出黃金海開發案「不在海岸線上」，不知海岸線的概念是指海陸交界處，而海洋汙染大量來自陸地開發，讓環團為之氣結。

地球公民基金會表示，海岸線成為政府三不管地帶，海委會應正視珊瑚礁保育與開發衝突，黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘僅200公尺，其佔地面積約10公頃、房間450間，美麗灣渡假村大上10倍，旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定地，三個開發案對杉原灣影響甚鉅，而這個位置不僅屬於東海岸最重要的珊瑚礁區之一，同時也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，開挖將破壞遺址、廢汙水可能影響珊瑚礁，雖美麗灣飯店已被法院判違法而無法營運，黃金海和棕櫚濱海兩案卻讓開發爭議延燒。

環團說，黃金海21年前通過的環評早已失效，在觀光局的支持下，15年前開始重新送環保署闖關，補充資料已有14次，直到至上次（2021/7/13）仍無法解除環評委員及民眾的疑慮，歷經8屆環評委員，不應再耗費社會資源。

環團表示，黃金海闖關的這15年來，無論是負責環評機制的環保署、主管黃金海觀光計畫的觀光局、管理海岸開發的內政部營建署、管理海洋及珊瑚礁保育的海洋委員會、負責原住民族事務的原民會，沒有一個單位能夠處理這燙手山芋。

環團說，如今主責珊瑚礁保育的海委會主委質詢時竟說出黃金海「沒有牽涉到海岸線，我們難以參與」，觀光局也於審查會閃避黃金海的環境爭議，各個機關的推託，讓環評委員獨自承擔開發案的准駁，顯示政府的權責分散，機關間互踢皮球推託，海岸管理失能。

地球公民基金會表示，環保署2018年3月6日曾將此案退回「觀光目的事業主管機關」交通部觀光局，以釐清爭議。黃金海目前進行的審查程序「環現差」，用意在釐清通過環評後3年以上若未動工，周遭的自然與社會條件變化情形，確認是否依然適合開發。黃金海通過環評的時空背景是20年前（2000年），當時產業政策、投資條件、保育及原住民權利意識，皆與今大相逕庭，呼籲環評委員將本案退回觀光局檢討，才符合「環評法」精神。