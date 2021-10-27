NanaQ的自律簡單嗎？十大網友熱議極簡生活方式你能做幾項

極簡主義是什麼？

近年有許多YouTuber在影片中提倡極簡生活，但是大家知道什麼才是極簡生活嗎？現代的極簡主義概念為「透過斷捨離非必要的事物，找回對自己真正重要的東西」。換句話說，也是能讓我們學會檢視自己的需求與不必要的慾望，找回最初的快樂與知足。

說到極簡生活不得不提的就是話題人物NaNaQ，透過自己的日常生活讓大家對極簡生活進行討論。今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查了十大網友熱議的極簡生活方式，大家一起來看看自己能做到幾點吧～

image source：pexels

10 不買加工食品，享受原型食物

許多人逐漸開始有了健康意識，其實許多專家都建議要盡量吃食物的原型，對身體較無負擔。

隨著時代的變遷，食物越來越精緻，為我們的視覺和味覺上帶來更多的享受，但是這些加工食品往往添加化學加工物或過多的調味料，其實非常容易造成身體的傷害。除了肥胖，更有可能會導致心血管疾病和癌症等後遺症。所以挑選最符合季節的時令食材，不過度烹調，新鮮又美味享受食物原味，才是對身體最好的選擇。

延伸閱讀：健康愛顧！15大網路熱議滴雞精品牌 口味評比PK總整理

image source: pexels

9 享受當下，拋棄執念

常常聽到別人說到要活在當下、享受當下，但是要實行好像沒有說的容易。其實極簡也包含了身心靈的部分，每個人難免到事情心裡想很多，無論何種執念，或是別人的眼光甚至是沈浸在過往的憧憬，在極簡生活中這些都是需要捨棄的。

因為只要我們活在當下，不拘泥於那些我們無法改變的事情，也不為未來焦慮太多，才是最極簡的生活狀態，享受現在的瞬間，大家不妨一起試著把握現在最簡單最快樂的感受吧！

延伸閱讀：只屬於自己的小天地！Instagram小帳隱藏的10大秘密

image source: pexels

8 用椰子油當天然保養品

女生們總是有買不完的保養品，極簡生活正是幫助大家斷捨離許多不必要的保養品，不買加工製品，提倡天然椰子油就能夠幫助人們達到高度保養效果。

椰子本身是營養價值非常高的水果，油份低熱量又不含膽固醇，這樣的油脂十分健康，因為分子結構小，皮膚容易吸收，也有很好的抗氧化性。無論是卸妝、護髮、防曬、保健口腔還是當作皮膚按摩油，都非常方便又天然。

延伸閱讀：回到最單純美好的日子！盤點網友熱議天然「純食系」身體乳

image source: pexels

7 自製各種環保洗潔液

為了減少化學物質的產生，在家裡自製環保洗潔液其實一點都不難喔，材料主要都離不開小蘇打、白醋、酒精、果皮和檸檬等。很多網友分享地板清潔劑的調配方式，用檸檬、小蘇打粉、水就能輕鬆搞定，沒檸檬就用半杯白醋，讓地板乾淨，具有殺菌作用。

甚至也有網友表示，洗髮精也能自製喔～只要把檸檬皮（或其他柑橘類）切碎，加水以1：2的比例去煮，把煮熟的檸檬皮連同水放進果汁機打碎，用紗布或豆漿袋過濾後放入玻璃罐即可使用。

延伸閱讀：用農遊券來場親子一日遊！北部十大熱門休閒農場 沒抽中還可用五倍券、刷卡

image source: pexels

6 不跟風買快時尚，衣服夠穿就好

隨著每年的流行不同、年齡身材的改變，我們總會給自己各式各樣買衣服的理由，別再把想要當成需要，找理由只為了騙過自己，然後衣櫃慢慢就充滿了琳琅滿目的衣服，甚至還有一些你已經忘記什麼時候購入、永遠都穿不到的廢衣，形同浪費。

現在越來越多人崇尚極簡生活，整理歸納之後把不需要的衣服都斷捨離，甚至簡單到留下最愛的同色系衣物，還有網友表示，如果以兩天洗一次衣服為標準，那每季其實只需要4-5套，完全體現出極簡生活的精神。

延伸閱讀：我們都需要盡情流淚的地方！20大「大人療癒系」韓劇治癒心裡的傷

image source: pexels

5 使用布衛生棉、布尿褲

女星林依晨發布懷孕喜訊時曾說採用布尿布，代替紙尿布，如此崇尚環保的舉動也讓網友大讚，果然是零負評女神。

相信許多爸媽為了方便選擇紙尿布，不過紙尿布不僅不環保，同時也增加許多金錢的負擔，衛生棉也是一樣的道理。改為布巾除了兼具環保省錢的特點之外，透氣度也更UP，是落實極簡生活的方式之一。

延伸閱讀：鎂光燈下的幕後功臣！十大造型師巧手 打造巨星都由他們一手包辦

4 自備環保容器購買外食

現代人生活忙碌，幾乎三餐都有可能吃外食，大多時候也採用外帶的方式購買，極簡主義崇尚環保減少環境污染，就算無法自己煮來控制剩食，也會自備容器愛地球。

如今許多人購買飲料時除了自備吸管與環保提袋，也可看到自備杯子盛裝飲料的作法，店家更是推出自備環保器具的優惠，大家可以從自備環保容器開始入門，實踐極簡主義。

延伸閱讀：人生好難！小時候以為可以對抗世界，長大才懂破滅的十件事

image source: pexels

3 不用衛生紙，水沖或用布取代

生活中最依賴的消費性產品莫過於衛生紙，尤其是上廁所的時候，若少了衛生紙，內心的世界可能正天崩地裂，不過其實上廁所後若沒擦乾淨造成細菌殘留，反而會有健康疑慮。

解決此困擾的方式莫過於用水沖洗，不僅乾淨又衛生，也能大幅降低得到痔瘡的機率，就連討論區也有網友如廁後用水沖洗是一個非常好的習慣，有預防痔瘡的效果，也是一種實踐極簡的方法。

2 用清水洗澡，捨棄沐浴乳與肥皂

由NanaQ 帶起討論風潮的只用清水洗澡，對許多人來說感到相當衝擊，現代大家清潔身體習慣使用沐浴乳或肥皂來保持乾淨，可能覺得是無稽之談。

不過其實過度使用清潔用品清潔皮膚，可能會造成乾澀、發癢，尤其冬天洗澡後皮膚乾癢狀況更加明顯，再者沐浴乳與肥皂若不是使用天然成分製作的也可能造成水汙染，這也是極簡主義強調的生活方法之一。

延伸閱讀：別讓你的唇膏成為殘忍的犧牲品！10大「無動物實驗」彩妝品牌 用消費決定你要的世界

image source: pixabay

1 簡單最好，只擺最少的家具

展開極簡主義的實施，那就從每天的生活環境做起！不少租屋族新租房、或是買家買新房時，總會想著如何把家裡佈置得與眾不同，買了許多裝飾品等小物，其實都是不必要的，一旦購買後只會越買越多，最後累積不少灰塵，還讓生活空間大幅減少，造成髒亂，嚴重甚至影響心理健康。

有PPT網友表示：「一直囤東西是心態缺乏安全感的關係。」寬敞的生活空間讓人心曠神怡，不僅打掃輕鬆簡單，也能讓心情獲得放鬆，大家不妨只購買「必要」的家具，讓身心靈輕鬆簡單。

延伸閱讀：金鐘獎潛力股！台灣小童星網路人氣PK 俗女養成記「小嘉玲」吳以涵奪冠

image source: pixabay

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年10月25日至2021年10月14日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『極簡生活』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



