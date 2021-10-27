東北季風挾雨來襲！周六起水氣再增 到這天北東防雨

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨截至4點44分，平地最低氣溫為苗栗西湖鄉的17.7度。各地區低溫則在19、20度左右。

吳德榮說，今晨截至4點半的降雨，主要在宜蘭；花蓮及台東亦有局部少量降雨。

吳德榮說，氣象局2時颱風消息顯示，「瑪瑙」今日將增強為「中颱」，在日本南方海面轉東北方向，朝日本東方海面遠離。另一熱帶擾動來不及發展成颱，今晨登陸越南。

吳德榮說，未來一周皆是「東北季風」的型態，因其挾帶水氣及冷空氣的多寡而稍有變化；不過，大致而言，都是「東雨西晴」、早晚偏涼的天氣。

吳德榮說，今日稍轉乾，白天高溫略升，夜間仍偏涼；東半部有局部短暫雨的機率；西半部晴朗穩定，南部山區午後偶有零星短暫雨，日夜溫差大。各地氣溫：北部19至27度，中部19至33度；南部20至33度，東部19至31度。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、周五東北季風略增強，但水氣並未增多，明日東半部偶有零星短暫雨的機率，周五北海岸及東半部有局部短暫雨，西半部則都是晴朗穩定的天氣；微弱冷空氣南下，夜間低溫微降，白天高溫變化不大。

吳德榮說，周六至下周二水氣略增，大台北東側及東半部有局部短暫雨，新竹以南皆為晴時多雲的天氣，中南部日夜溫差大。

吳德榮說，去年（2020到2021年）冬季雖然有「強反聖嬰」，但台北去年冬季均溫為17.7度，高於氣候平均的17.3度，並不支持「每當有反聖嬰現象台灣冬天會很冷」的論調。

吳德榮說，最新APEC氣候中心發布的季節預報資料顯示，雖然也有「反聖嬰」的跡象，但台灣附近以「正常至偏暖」的機率較高，並無「偏冷」的訊號，可見「反聖嬰」現象與「台灣冬天很冷」，並沒有很好的相關性。

不過，吳德榮說，即使是超級電腦的季節模擬，目前的技術仍存在相當大的「不確定性」，所以還是多觀察中期(7至10天)預報，相對較準的資料，比較妥當。