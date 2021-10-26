「乳癌攻略」打破乳癌病理 名醫群聊天機器人一點就通

台灣每年新增逾萬名女性乳癌患者，但因乳癌病理複雜，許多患者對治療裹足不前。29歲小方（化名）1年多前，突然摸到左乳下方有一腫塊，原以為是不小心撞傷，但經一周觀察，腫塊並未消失，就醫檢查竟為第三期乳癌，腫瘤大小約為4公分，當發現腫塊時，她一度害怕不敢面對，也不願上網收尋乳癌相關資訊，就擔心收尋到錯誤資訊，不利治療。

台灣乳房醫學會秘書長黃其晟說，受生活西化影響，台灣女性乳癌發生率逐步上升，且有年輕化趨勢，但因治療方法多元，死亡率未明顯攀升，但患者面臨多種治療方法常無從選擇，由癌症希望基金會推出的「乳癌攻略」LINE聊天機器人，可以讓患者點選自己乳癌分期及病理報告結果，提供治療、藥物、副作用等實用知識，帶領患者走出醫療叢林。

小芳說，經醫師確診後，這時才知自己對治療方式及療程相當陌生，這時才驚覺須戰勝恐懼，鼓起勇氣跨出第一步，開始收集乳癌治療資訊。

乳癌學術研究基金會董事長陳啟民表示，乳癌已是女性罹患率最高的癌症，回想台灣早年乳癌病患少，但卻有患者乳房已出現潰瘍、流膿等，才到醫院就醫，有時患者一進入診間，他就能聞到組織潰爛的味道，但隨著乳癌篩檢的推行，現在這種情形已十分少見。

不過，陳啟民說，早年門診中有名女性患者，因擔心治療可能要切除乳房，而每周一次飛往香港尋求針灸治療，但病情卻持續惡化。

陳啟民說，許多醫院已成立乳房中心，且分子生物學進步，很多新藥問世，以他服務的和信醫院來說，乳癌經治療後，5年存活率已高達93%，10年存活率也有80％，另因國人對乳癌的重視提早檢查，讓乳癌原位癌比例自9％提升至15％，逐漸追上國外20％的篩檢率。

陳啟民指出，乳癌治療已有許多方法，如今外科醫師已不是主角，約60至70％乳癌患者不需切除乳房，80％患者不需切除淋巴結，往往僅需進行前哨淋巴結切片檢查即可，提醒女性應定期乳癌篩檢，以利及早治療。