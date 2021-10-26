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黃金海渡假村明再闖環現差審查 環團籲退回觀光局

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
黃金海位置圖。圖／地球公民基金會提供
黃金海位置圖。圖／地球公民基金會提供

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫明天將召開第14次環現差審查會，昨天海委會主委李仲威接受質詢時說黃金海開發案「不在海岸線上」，地球公民基金會今天發出聲明指出，海岸線成為政府三不管地帶，海委會應正視珊瑚礁保育與開發衝突，再次呼籲環評委員將此案退回交通部觀光局，引導開發單位至更適合的開發區位。

地球公民基金會表示，黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘僅200公尺，占地面積約10公頃、房間450間，比美麗灣渡假村大上10倍，旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定地，三個開發案對杉原灣影響甚鉅，而這個位置不僅屬於東海岸最重要的珊瑚礁區之一，同時也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，開挖將破壞遺址、廢汙水可能影響珊瑚礁，雖美麗灣飯店已被法院判違法而無法營運，黃金海和棕櫚濱海兩案卻讓開發爭議延燒。

地球公民基金會批評 ，主責珊瑚礁保育的海委會竟說出黃金海「沒有牽涉到海岸線，我們難以參與」，觀光局也在審查會閃避黃金海的環境爭議，各個機關的推託，讓環評委員獨自承擔開發案的准駁，印證政府權責分散及機關間互踢皮球的推託，造成海岸管理的失能。

地球公民基金會說，黃金海通過環評的時空背景是20年前，當時產業政策、投資條件、保育及原住民權利意識皆與今天大相逕庭，應依環評法將本案退回觀光局檢討；另外針對東海岸住宿需求等觀光政策上位問題，觀光局都避而不談，不應一再將管理問題推給其他單位，讓8屆環委做白工，進行無效益審查，不僅對廠商及部落形同折磨，更虛耗龐大社會資源。

地球公民基金會批評，觀光主管機關有最大責任審慎盤點觀光資源與環境條件，搭配基礎設施、潛力客群評估，制訂觀光開發案的選址和設置原則，引導地方政府與觀光業者到「適當的區位」進行觀光開發，不應無視財團任意搶購土，圈地炒作海岸第一排。

珊瑚 觀光局 環評

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