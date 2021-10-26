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雨緩陽光露臉 本周天氣涼爽

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
多日下雨潮濕的天氣今天終於放晴，下午陽光露臉，不少民眾跑到戶外曬太陽。記者潘俊宏／攝影
多日下雨潮濕的天氣今天終於放晴，下午陽光露臉，不少民眾跑到戶外曬太陽。記者潘俊宏／攝影

根據中央氣象局網站預測，今天白天桃園以北及宜蘭來到24至26度，感覺較溫暖舒適，加上雨勢也暫歇，下午大台北陽光露臉，讓不少民眾跑到戶外享受暖陽。

氣象專家吳德榮指出，今、明兩天東北季風減弱稍轉乾，白天氣溫略回升，入夜後仍偏涼，日夜溫差大，本周屬於典型東北季風天氣型態，基本上屬於涼爽晴朗天氣。

至於第20號輕度颱風瑪瑙，移動路徑預估未來朝日本東方海面前進，不會對台灣天氣造成影響。

北台灣27日整天偏涼 中南部日夜溫差近10度

【中央社／台北26日電】

氣象局今天表示，明天東北風稍微增強，北台灣整天偏涼，低溫約攝氏20度左右，中南部日夜溫差可達8、9度；基隆北海岸易有短暫雨，中南部午後也容易有局部短暫雨。

中央氣象局預報員黃恩鴻告訴中央社記者，未來幾天持續受東北風影響，明天至30日基隆北海岸容易有短暫雨，其中明天、28日中南部午後也容易有局部短暫雨，29日之後降雨範圍縮小、局限在山區。

氣溫部分，黃恩鴻表示，明天起東北風稍微增強，北台灣高溫約24、25度左右，低溫約20度，整天偏涼；中南部低溫約22度，高溫可能會有30度以上，日夜溫差可能達8、9度。

黃恩鴻說，目前資料顯示11月起天氣主要仍然受東北風影響，但降雨範圍稍微擴大，北部、東半部地區會有局部短暫雨；其他地方多雲到晴，午後山區易有局部短暫雨。

黃恩鴻提到，預估11月初仍然都還是東北風的環境，變化不大，北部偏涼、中南部留意日夜溫差。

桃園 吳德榮

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