最高補助27,000元！新北加入換購電動機車振興加碼補助行列

如何有效使用振興五倍劵並將金額提升到最高，是現在許多消費者的課題。有鑒上半年受到疫情影響，市民汰購或換購電動機車意願不高。而現在疫情趨緩加上振興五倍劵開始流通，各縣市也紛紛祭出加碼補助金額加速電動機車銷售。日前，台北市宣布額外加碼補助換購電動機車金額後，現在新北市也同步跟進。

新北市宣布加碼振興五倍劵購買電動機車補助安案，最高可獲27,000元。 圖／KYMCO 提供

新北市政府環境保護局宣布，即日起只要符合申請條件並使用「振興五倍劵」或「新北加倍劵」且面額達5,000元以上的新北市民，汰除1-4期舊車並換購電動機車，均加碼8,000元的擴大補助方案；搭配原先「新北市新購電動機車及淘汰一至四期機車換購二輪車補助計畫」，購買電動機車最多可獲得27,000元超高補助。

新北市民汰除1-4期舊車並換購電動機車，享有加碼8,000元擴大補助方案，總補助金額最高達27,000元。 圖／新北市政府環境保護局公告 擷取

隨著電動機車技術發展成熟，不僅動力完全媲美125c.c.燃油機車輸出表現，完善的換電站設施也讓車主更方便使用電動機車。以後追新秀起並在10月中奪下電動機車總銷售第二的光陽（KYMCO）為例，目前全台換電站總數不僅突破600站，日前更攻下有「換電沙漠」之稱的武嶺，成為全台首家電動機車廠完成此艱難任務的創舉。

10月中奪下電動機車總銷售第二的光陽（KYMCO），目前全台換電站總數突破600站。 圖／KYMCO 提供

光陽ionex日前攻下有「換電沙漠」之稱的武嶺，成為全台首家電動機車廠完成此艱難任務的創舉。 圖／KYMCO 提供

特別注意的是，新北加碼購買電動機車補助的時間比台北市更久，至111年3月31日才到期，讓民眾有更充足的時間來考慮。目前光陽ionex就提供多款電動機車產品可選，包括時尚出行i-One、運動街跑S7以及城市鋼砲S7R等豐富機種，搭配年底前免費的尊榮換電服務，完善體驗電動機車出行的美好。