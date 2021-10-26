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桃園設計庫及新住民培力中心今開幕 提供發展空間

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導
曾為台灣第1位獲得街頭藝人證照的菲律賓籍移工沙畫藝術家馬力歐表演。記者翁唯真／攝影
曾為台灣第1位獲得街頭藝人證照的菲律賓籍移工沙畫藝術家馬力歐表演。記者翁唯真／攝影

桃園中壢區的新明公有零售市場綜合大樓，經市府將廳舍改造後讓6、7樓成為桃園設計庫及新住民培力中心，不僅為創意工作者打造共創空間，更開3項課程供新住民報名參加。

內政部移民署長鐘景琨及桃園市長鄭文燦今天出席桃園設計庫及新住民培力中心開幕典禮，鄭文燦體驗金工後表示，桃園有許多設計相關科系，因此推出設計產業3年發展計畫，目前還會再做2個小的青創基地包括中路電商基地及龜山青創基地，另外再推動的亞洲矽谷創新研發中心、楊梅青年幼獅青年創業村及中原創業村。

今天在開幕典禮上更邀請曾為台灣第1位獲得街頭藝人證照的菲律賓籍移工沙畫藝術家馬力歐，與來自新竹客家的妻子結婚成為新住民，此次表演以融合新住民培力中心及設計庫服務理念，呈現培力概念。

桃市府社會局長鄭貴華指出，桃園新住民人口已達6萬3000人，在9月就已先開設主題培力課程飲料調製班、糕點烘培班及時尚美髮班，並結合新住民家鄉的特色食材展現異國美食，共計有102位新住民熱情參與，更設有電腦教室讓各類教學課程進行時更加得心應手。

青年局代理局長涂淳惠表示，目前桃園設計庫已有個人固定席及團隊辦公室共17組團隊進駐，主要是以設計文創為主，而樓下的新明青創基地則是AI科技相關的團隊；設計庫內有多種屬性空間可多元利用並提供百坪展場，歡迎設計相關學子及工作者在此策展。

桃市府社會局長鄭貴華指出，糕點烘培班結合新住民家鄉的特色食材展現異國美食。記者翁唯真／攝影
桃市府社會局長鄭貴華指出，糕點烘培班結合新住民家鄉的特色食材展現異國美食。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天出席桃園設計庫及新住民培力中心開幕典禮，體驗金工。記者翁唯真／攝影
桃園市長鄭文燦今天出席桃園設計庫及新住民培力中心開幕典禮，體驗金工。記者翁唯真／攝影
內政部移民署長鐘景琨及桃園市長鄭文燦今天出席桃園設計庫及新住民培力中心開幕典禮。記者翁唯真／攝影
內政部移民署長鐘景琨及桃園市長鄭文燦今天出席桃園設計庫及新住民培力中心開幕典禮。記者翁唯真／攝影

新住民 桃園

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