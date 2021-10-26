乘客注意！遊覽車客運業評鑑結果一次看 優等共計11家

公路總局109年度遊覽車客運業評鑑作業，經三階段作業辦理完成，今天公布完整評鑑結果。依據業者基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營項目，評列優等業者共計11家、甲等業者共計444家、乙等業者共計417家，另計有27家評列不列等（未達乙等）。評鑑相關資訊可至該局官網或監理服務網查詢。

公總說，為提供民眾選擇租用遊覽車參考，訂定「遊覽車客運業評鑑作業要點」辦理評鑑作業，去年10月開始審查到今年3月，6月29日已首先公布不列等（未達乙等）及乙等以上業者，有27間，7月20日再公布第二階段乙等及甲等以上業者，至第三階段係由符合申請優等資格業者提出申請，經該局評鑑小組實地評鑑後，評列優等業者共計11家，其等第代表該業者營運安全達到優良水準，具備完善科技化專業管理作為，且已建立品牌化經營模式。

公路總局運輸組組長王在莒說，過去針對全體遊覽車業者普查，採書面審查過於主觀，後來重新檢視，以營運安全為最重要核心，要符合基本安全紀錄，反之就不列等，進入輔導改善；達成的則為乙等以上，再來會按專業科技化管理和品牌化經營再分甲等跟乙等。

王在莒說，基本安全資料包含肇事紀錄，由內政部警政署提供；勞檢紀錄由勞動部職安署提供；駕駛人與車輛安全管理紀錄，則屬於道路交通安全處罰條例，針對七項特別行為，如酒駕、闖紅燈、闖平交道、超速等審視；再來會看是否違反公路法的公司治理安全紀錄。

王在莒說，優點跟甲等會面臨專業科技化管理審查，分為人、車、業。在公司管理部分，包含車輛行控管理、酒測實施、安全管理人員等；駕駛人管理，則包含教育訓練、駕駛人獎懲制度等；車輛管理，包含車輛規模、先進駕駛輔助系統設備。以酒測來說，甲等每輛都要配一個酒測器，優等的話就是還要每天記錄即時回傳。

品牌化經營方面，王在莒說，組成小組去看品牌形象，看公司有無logo、員工制服等，由評鑑小組現場聽取業者簡報，並就各項評分。

針對27家不列等，王在莒說，重點是輔導，6月29日時要求業者一個月內提出改善計畫，然後各監理所站會給三個月時間改善，再檢視成果，沒改善的話就會有分階段處理，可能會依序停駛四分之一、三分之一、二分之一。

公路總局也說，7月底公布第二階段評鑑結果時，針對符合申請第二階段甲等評鑑資格但未於規定期限提出申請而列計乙等業者，再提供申請甲等評鑑機會，經該局再評鑑後確認符合甲等標準業者有13家，其評鑑等第改評列為甲等。

針對本次公布年度評鑑結果，公路總局說，依據評鑑作業要點規定，業者評鑑等第另有動態調整機制，乙等以上之業者，自年度評鑑結果發布後，每半年定期檢核安全紀錄，倘安全紀錄不符原等第標準，則調降等第，另倘發生重大交通事故，亦將依安全紀錄調降等第；至於評列不列等之業者，於完成改善後可申請檢核半年期間以上安全紀錄，經確認已達乙等標準者，改列為乙等。

公總說，為引導遊覽車客運業者持續精進安全管理，公路總局鼓勵機關團體及民眾參考評鑑成績來選擇承租遊覽車，透過消費市場的影響力，共同提升國內遊覽車自主專業化治理及營運安全與服務品質，該局也將持續加強輔導及落實遊覽車各項安全管理工作，創造國內遊覽車產業良好發展環境。