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推動循環經濟！他們把咖啡渣變隨行杯 吸引大企業採購

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
「厝內」品牌將咖啡渣熱壓成型打造而成的隨行杯，完全不加任何塑膠材料。記者吳姿賢／攝影
「厝內」品牌將咖啡渣熱壓成型打造而成的隨行杯，完全不加任何塑膠材料。記者吳姿賢／攝影

為將循環經濟理念融入日常生活中，環保署今天在松山文創園區舉辦「循環經濟新創展覽」，有年輕團隊用咖啡渣加壓製成隨行杯、便當盒，獲得不少知名企業青睞大量採購，有人開發菱角殼做成除臭碳或精油，希望打造循環農業。展覽也找來「永續材質圖書館」，目前已經搜集國內400種永續材質，如牡蠣殼、甘蔗纖維等，讓設計師激發創作靈感。

「循環經濟新創展覽」今起至11月1日連續七天開展，超過70個循環經濟品牌參加，「厝內」產品管理業務王致翔表示，他們將咖啡渣、廢竹材熱壓成型，完全不加任何塑膠材料，打造出隨行杯、便當盒或盤子，讓原本要被丟掉的廢棄物重新循環利用，近年因為低碳議題盛行，吸引知名咖啡品牌合作共推商品，還有大企業上門採購當成員工或活動禮品，未來打算持續開發更多種新產品。

台南官田是台灣菱角產量最大的地方，在地人跟學者合作，思考利用菱角殼創造環保永續的循環經濟，歷經一年多時間開發，透過回收菱殼、炭化製程、清洗碳灰、自然曬乾、篩選良品等多重步驟，終於建立起菱殼碳生產系統，並將技術轉移給社區，製作除臭包、精油。

位於台南市將軍村的「吳村工作室」負責人吳婧溰說，村裡有很多廢棄漁網沒有回收利用，她發揮自己的編織專業，將原本粗獷的漁網結合溫柔的毛線製成提袋，堅固耐用又美觀，不過手工製作成本相當高昂，商品還難以量產，但現在也會舉辦活動讓親子體驗用漁網製成手工袋，將循環利用的概念傳下去。

「永續材質圖書館」由經濟部協助、塑膠工業技術發展中心成立，許多品牌或設計師希望使用環保的永續材料，但不知道有哪些項目、也不知道該到哪裡採購，塑膠工業技術發展中心永續設計組成員李盈蓁說，員工近年走訪全台各個角落、打聽情報，已搜集400種台灣製作的永續材質，分成塑膠、纖維、天然、橡膠、金屬、礦物、其他等七大類，讓設計師可以根據需求找到供貨廠商，現在有用甘蔗渣製成的杯盤餐具、漁網製成的手環配飾、牡蠣殼製成的筆外殼等，最為廣泛使用的則是回收塑膠。

環保署主秘葉俊宏表示，現在面臨氣候變遷、零廢棄、循環經濟等議題，希望透過展覽增加民間企業與跨部會合作，讓更多有想法的年輕創意家參與循環經濟，展覽包括漁網、浮球等海洋廢棄物變成包包，沿海養殖業的牡蠣殼製作為清潔劑等，讓居家生活有更多環保創意。

「永續材質圖書館」展示甘蔗渣做成的餐具。記者吳姿賢／攝影
「永續材質圖書館」展示甘蔗渣做成的餐具。記者吳姿賢／攝影
「永續材質圖書館」展示各種回收材料。記者吳姿賢／攝影
「永續材質圖書館」展示各種回收材料。記者吳姿賢／攝影
「吳村工作室」負責人吳婧溰將廢棄漁網結合毛線製成提袋，堅固耐用又美觀。記者吳姿賢／攝影
「吳村工作室」負責人吳婧溰將廢棄漁網結合毛線製成提袋，堅固耐用又美觀。記者吳姿賢／攝影
菱角殼透過炭化、清洗、曬乾等多重步驟可以製作成除臭包。記者吳姿賢／攝影
菱角殼透過炭化、清洗、曬乾等多重步驟可以製作成除臭包。記者吳姿賢／攝影
「永續材質圖書館」展示漁網、牡蠣殼做成的各種產品。記者吳姿賢／攝影
「永續材質圖書館」展示漁網、牡蠣殼做成的各種產品。記者吳姿賢／攝影
「厝內」產品管理業務王致翔表示，他們將咖啡渣、廢竹材熱壓成型，完全不加任何塑膠材料，打造出隨行杯、便當盒或盤子。記者吳姿賢／攝影
「厝內」產品管理業務王致翔表示，他們將咖啡渣、廢竹材熱壓成型，完全不加任何塑膠材料，打造出隨行杯、便當盒或盤子。記者吳姿賢／攝影

咖啡 環保署 文創 餐具

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