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車友挑戰蜿蜒山路大爆發 台南10月告發車噪音31件

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局聯合警方、監理站，加強汽機車噪音取締，10月以來已告發 31件。圖／南市環保局提供
台南市環保局聯合警方、監理站，加強汽機車噪音取締，10月以來已告發 31件。圖／南市環保局提供

隨著疫情趨緩及天氣轉涼爽，騎車及開車出遊增加，台南市環保局加強聲音照相執法，統計10月以來已告發31件，也是今年初採取聲音照相取締車輛噪音以來，告發件數最多的月份。南市目前有5套聲音照相儀器，明年將再增6套儀器，車友要當心了。

許多車友喜歡到有蜿蜒道路的山區挑戰，以致常出現噪音擾寧情形，南市環保局10月以來與警局、監理站鎖定175、172白河山區線道、台3線楠西區一帶、182線道龍崎區等山道執行日夜間攔查及24小時聲音照相執法，不到1個月聯合稽查告發7件、聲音照相告發24件。

台南市環保局統計，今年1月至10月25日止，環保局、警局及監理單位執行聯合稽查，共攔檢1143輛，告發76輛。另，聲音照相告發71輛。噪音超標遭告發的車輛，處1800元至3600元不等罰鍰。

環保局表示，目前有5套聲音照相儀器，明年將再購入6套聲音照相設備，而環保署也有可能再配發，設備會更充足。目前陳情熱區有龍崎區12線道、白河山區175及172線道、楠西區台3線以及市區的安平區安平路、永康區中山南路、永康大灣路，都是未來稽查重點。

環保署設有噪音車輛專門檢舉網站，民眾如發現機動車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可上傳相片 (包含車牌及排氣管)或影片至環保署噪音車檢舉網站 (https:// noisecar.epa.gov.tw)檢舉。

噪音 環保署

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