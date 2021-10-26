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來聯合新聞網「抓鬼」 歡慶萬聖、抽iPhone 13！

聯合新聞網 / 綜合報導
即日起至10月27日止，來聯合新聞網「抓鬼」 歡慶萬聖、抽iPhone 13！ 圖／聯合新聞網提供
即日起至10月27日止，來聯合新聞網「抓鬼」 歡慶萬聖、抽iPhone 13！ 圖／聯合新聞網提供

係金耶！新聞網裡有鬼？！

聯合新聞網( udn.com )為與會員好友共度聖誕節（Halloween），即日起至10月27日為止，只要登入udn會員，即可在聯合新聞網內體驗一邊看新聞、一邊玩「抓鬼」，只要抓到3隻鬼怪寶寶，即可獲得抽獎資格。還有最夯iPhon13、迪卡儂即享券、全聯禮券、威秀電影票等限量好禮大放送！

萬聖節的起源據說是2000多年前，最終古代凱爾特的文化被基督教文化吸收，薩溫節（Samhain）也有所轉變而誕生了「Halloween」。隨著時代變遷基督教的意義越來越淡薄，萬聖節從宗教儀式逐漸變成大人和小孩都玩得開心的節慶活動。

迎接萬聖節到來，聯合新聞網舉辦「萬聖節抓鬼趣」活動，並設計了多款超逗趣的udn鬼寶，只要登入udn 會員後即可在瀏覽新聞時，立即挑戰抓鬼遊戲，抓滿三隻鬼寶即可抽獎，活動至10月27日截止；就能讓你把最夯最新的iPhon13、迪卡儂即享券、全聯禮券、威秀電影票等好禮帶回家！現在立刻號召你的朋友們一起抓鬼！活動詳情請至：https://lihi1.com/YOTXq

另外，10月25日止至10月29日止，只要參加「你在想什麼鬼」活動，加入聯合新聞網 LINE 好友並填寫問卷，就有機會獲得全聯 500 元禮券。超多「抓鬼」好康優惠等你來！活動詳情請至：https://bit.ly/3AQD5N7

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