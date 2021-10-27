周年慶入手「全球No.1美容儀品牌」超划算！NU SKIN推買一套送一組現省3千元

圖／NU SKIN 提供

年度最讓人燒荷包的周年慶檔期開打，特別今年新常態生活下，讓更多人在意居家保養，想讓保養品更有效，搭配使用美容儀，更能感受到效果。Nu Skin如新集團連續4年獲得全球排名第一名的美容儀器系列品牌殊榮，針對不同的保養效果，推出多款美容儀器，並搭配今年周年慶推出「Hello From NU SKIN 新有所享」專案，於11月30日前，首次在平台上註冊的用戶，購買指定美容儀器套裝享買一套送一組，現省3千元。

想讓保養加倍有效，近期全球掀起居家使用美容儀器的風潮，Nu Skin也邀集專家來創新研發，強調6S品質措施，透過精密控管、科學實驗與嚴格把關，讓相關產品都有高品質。而Nu Skin透過個人線上肌膚檢測問卷，以及全球近50個市場的大數據分析，訂製出適合不同族群的保養產品，其中美容儀器系列產品，根據Euromonitor International Ltd統計，更是連續4年全球排名第一*，平均每13.4秒就賣出一台。

圖／NU SKIN 提供

Nu Skin針對不同肌膚需求，也有不同的美容儀器，台灣最熱賣是「LumiSpa® 新動機」，專屬的微脈動反旋科技，及以銀離子抗菌矽膠設計出新動護膚導頭，可搭配淨膚露/霜使用，每天都能讓肌膚深層清潔，養出緊緻光澤肌。

圖／NU SKIN 提供

而ageLOC® brighter鎂光組中，含有鎂光精華與鎂光機，鎂光機有著獨特的導頭，輔助鎂光精華的美白功能及改善膚況效果，達到更佳的保養效果，每天只要花2分鐘，養出白Q美無瑕肌膚。

若是對自己肌膚狀況不熟悉，可以加入ageLOC Me® 新智我，透過APP填寫個人肌膚狀態，也能客製化保養智芯，讓保養品更符合肌膚狀況。

在11月30日前，首次於平台註冊者，有指定美容儀器套裝享買一套送一組優惠，現賺最高超過3千；加入enJoy享回購計畫，更加碼贈送明星單品、回饋金2倍等。

詳情請參閱活動網頁說明：https://bit.ly/3jeE9Ew

圖／NU SKIN 提供

*資料來源：Euromonitor International Ltd；零售價值RSP條款 (Retail Value RSP)；所有零售通路；2017 年至2020年。包括居家護膚儀器專屬搭配的同品牌的外用消費商品。根據 2021年 1 月至3 月Euromonitor定制化研究方法。包括Euromonitor Passport資料庫中定義的電動潔面機；不包括護髮／除毛、剃鬚刀或口腔護理產品。