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梨山蜜蘋果 10月29、30日在北捷中山站4號出口展售

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市政府協助台中市和平區公所推動台中各區一區一特色產品，上午在北市府舉辦2021「梨山蜜蘋果季」記者會。記者楊正海／攝影
台北市政府協助台中市和平區公所推動台中各區一區一特色產品，上午在北市府舉辦2021「梨山蜜蘋果季」記者會。記者楊正海／攝影

北市政府協助台中市和平區公所推動台中各區一區一特色產品，將梨山蜜蘋果等優質農特產、美景、美食及泰雅族原住民文化搬至台北行銷，上午在北市府舉辦2021「梨山蜜蘋果季」記者會。10月29日、10月30日在北捷中山站4號出口處展售，也讓民眾認識蜜蘋果的故鄉梨山。

北市原民會主委巴干.巴萬指出，台中市和平區出產優質水果，每年當季水果水蜜桃、蜜蘋果、甜柿、水梨開賣都讓饕客搶下單或是直奔上山採購。北市與台中現在有城鄉交流，協助原鄉公所來台北辦記者會，行銷原鄉農特產品。

台中市和平區公所區長吳萬福表示，全台唯一出品「梨山蜜蘋果」主要產區為海拔1700公尺以上武陵及福壽山等大梨山地區，日夜溫差達10多度以上，果肉偶有星狀半透明現象，其來自蘋果「後熟」生理反應，視覺性十足，甜度達15至19度，深受消費者喜愛。

吳萬福說，為行銷蜜蘋果，10月29日、10月30日於台北大眾捷運中山站4號出口處展售，除了幫農民銷售農產品外，讓喜愛蜜蘋果的民眾也可以品嘗舌尖上的甜蜜或搜尋和平區公所粉絲專頁電洽農民購買。 「2021和平區梨山蜜蘋果季」相關活動詳情請洽04-23728865活動小組，或上活動官方粉絲團洽詢。 （https://www.facebook.com/lisanpeach/

梨山 北市 台中市

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