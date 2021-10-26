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全聯土雞節10月29日開跑 獨家放山桂丁土雞線上購開賣
近年環境永續議題漸漸受到重視，「多使用在地食材」也是友善環境的一種方式。全聯福利中心自2019年提倡「一地一好物」的概念，持續推廣雲林土雞等在地好食材，今年全聯土雞節於10月29日至12月2日於全台門市登場，活動期間推出雲林在地土雞促銷折扣優惠，還有獨家的熟成桂丁雞胸肉、S級放山桂丁土雞新品上市，凡購買指定商品單筆每滿199元，現折10元。10月30日16:00～17:00更特別邀請國際級金牌主廚溫國智，親自在全聯南港旗艦店內為大家示範3道美味的土雞減醣料理，當天到現場參與活動即有機會獲得限定贈品、購買指定系列商品滿額再送減醣瘦身料理新書。
今年全聯土雞節特別針對食材包裝再升級，使用真空貼體包裝，透過熱縮膜緊貼覆蓋在產品上，以一層上膜貼封於食材上，直接呈現出食材原有樣貌，除了可減少商品與空氣接觸後的風味改變及污染，更有效鎖住水份鮮度延長生鮮肉品的賞味時間、賣相亦美觀。此次推出的獨家新品「熟成桂丁雞胸肉」選用桂丁土雞胸肉，採以濕式熟成處理，透過溫、溼度精準控制，運用雞肉本身天然酵素與蛋白質發揮作用，讓雞肉肉質更加鮮嫩柔軟、不乾柴。
另外，有故事的「S級放山桂丁土雞」是桂丁土雞的菁英部隊，利用仁愛鄉山區原鄉進行小單位的精緻放養，同時由部落媽媽們飼養，讓她們就近工作，可兼顧家庭，又能增加當地工作機會。被用心養育的S級放山桂丁土雞，放養於高海拔、純淨無污染的濁水溪上游，好山好水外，並用專利活菌配方飼料培育，達100天以上自然養成的雞種，皮薄肉質結實有彈性。特別於PXGo!全聯線上購桂丁放山雞專區開放預購，共有4款新品，包括去骨腿肉、骨腿切塊、胸肉+里肌、三節翅，售價199～439元。
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