快訊

加碼券抽心酸的？4款能用店家數不及格 最慘是它…

中二補選外傳顏家推顏莉敏？ 顏寬恒陷長考中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全聯土雞節10月29日開跑 獨家放山桂丁土雞線上購開賣

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯土雞節10月29日開跑，升級真空貼體包裝，並有多款獨家新品上市。圖／全聯福利中心提供
全聯土雞節10月29日開跑，升級真空貼體包裝，並有多款獨家新品上市。圖／全聯福利中心提供

近年環境永續議題漸漸受到重視，「多使用在地食材」也是友善環境的一種方式。全聯福利中心自2019年提倡「一地一好物」的概念，持續推廣雲林土雞等在地好食材，今年全聯土雞節於10月29日至12月2日於全台門市登場，活動期間推出雲林在地土雞促銷折扣優惠，還有獨家的熟成桂丁雞胸肉、S級放山桂丁土雞新品上市，凡購買指定商品單筆每滿199元，現折10元。10月30日16:00～17:00更特別邀請國際級金牌主廚溫國智，親自在全聯南港旗艦店內為大家示範3道美味的土雞減醣料理，當天到現場參與活動即有機會獲得限定贈品、購買指定系列商品滿額再送減醣瘦身料理新書。

今年全聯土雞節特別針對食材包裝再升級，使用真空貼體包裝，透過熱縮膜緊貼覆蓋在產品上，以一層上膜貼封於食材上，直接呈現出食材原有樣貌，除了可減少商品與空氣接觸後的風味改變及污染，更有效鎖住水份鮮度延長生鮮肉品的賞味時間、賣相亦美觀。此次推出的獨家新品「熟成桂丁雞胸肉」選用桂丁土雞胸肉，採以濕式熟成處理，透過溫、溼度精準控制，運用雞肉本身天然酵素與蛋白質發揮作用，讓雞肉肉質更加鮮嫩柔軟、不乾柴。

另外，有故事的「S級放山桂丁土雞」是桂丁土雞的菁英部隊，利用仁愛鄉山區原鄉進行小單位的精緻放養，同時由部落媽媽們飼養，讓她們就近工作，可兼顧家庭，又能增加當地工作機會。被用心養育的S級放山桂丁土雞，放養於高海拔、純淨無污染的濁水溪上游，好山好水外，並用專利活菌配方飼料培育，達100天以上自然養成的雞種，皮薄肉質結實有彈性。特別於PXGo!全聯線上購桂丁放山雞專區開放預購，共有4款新品，包括去骨腿肉、骨腿切塊、胸肉+里肌、三節翅，售價199～439元。

全聯土雞節於全台門市以及PXGo!全聯線上購推出多款獨家商品。圖／全聯福利中心提供
全聯土雞節於全台門市以及PXGo!全聯線上購推出多款獨家商品。圖／全聯福利中心提供
台灣桂丁土雞切塊，10月29日至11月4日限時特價169元。圖／全聯福利中心提供
台灣桂丁土雞切塊，10月29日至11月4日限時特價169元。圖／全聯福利中心提供

雲林 有故事

延伸閱讀

全聯10年前沒人去如今成霸主 網點超車其他超市爆紅關鍵

影／直擊！1,500坪超大冰箱 全聯為何打造超大物流冷鏈

全聯開「小時達專門店」拚24小時營業 配送範圍再擴大

24小時都能送！全聯「小時達專門店」限時滿599元享8折

相關新聞

獨／國道公車司機打疫苗太集中 沒人力開車班次恐大亂

第12輪第二階段疫苗昨天上午起開放預約，只要是在7月16日前已打第1劑莫德納的18歲以上民眾可預約第2劑莫德納，吸引23...

台北車站鳥人新落腳處曝光！被眼鏡店買下「調職」到這裡

幾乎所有到過台北車站迷宮的人，都曾見過這隻被暱稱為「鳥人」的裝置藝術，甚至習慣把它當成路標。歷經11個年頭，在今(2021)年7月則因合約到期撤下。不過有網友發現它的下落，原來是「調職」到了日系眼鏡店。

電動自行車 須保強制險

全台目前約有超過五十萬輛電動自行車，立法院除已初審通過電動自行車未來要掛牌，財政委員會昨也初審通過「強制汽車責任保險法」...

近2成新冠重症患 半年內出現焦慮症

感染新冠病毒除了呼吸道症狀外，痊癒後可能持續數個月有殘餘精神症狀，包括失眠、憂鬱、思緒模糊、記憶喪失等現象，尤其重症病患...

未來一週東北風影響 北部偏涼中南部日夜溫差大

氣象局今天表示，未來一週仍受東北風影響，但水氣減少，中部以北偏涼，中南部日夜溫差大；輕颱瑪瑙將往日本南方海面移動，預估強...

影／司法影展開幕 莫子儀等出席星光閃閃

司法院上午舉行2021司法影展開幕記者會，這也是司法影展和金馬影展三度合作，包括執行長聞天祥、金馬導演樓一安、金馬影帝莫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。