秋行軍蟲出沒不須再通報 呼籲農民強化自主管理

進入秋行軍蟲出沒期，台南市政府農業局提醒農民，秋行軍蟲無須再逐案通報，農民應自行購置藥劑防治，呼籲切莫輕忽。

農業局指出，秋行軍蟲自2019年於國內首例確認發生，中央即成立秋行軍蟲災害緊急應變小組，在銷毀掩埋、強制噴藥等二階段防疫措施施行下，已建立有效的防治方法，且農友多已具備秋行軍蟲辨識及自主管理能力。

而中央秋行軍蟲災害緊急應變小組決定自今年7月1日起進入第三階段，由農民自主管理，秋行軍蟲發生田區無須再逐案通報，農民應自行購置藥劑防治。

農業局表示，目前為雜糧種植時期，國內通報發生秋行軍蟲的寄主作物主要為玉米及高粱，前二階段防疫措施由中央挹注經費協助地方購買藥劑及噴藥工資，自民國108、109年期間中央共計補助南市1億7千萬元，均已全數辦理完成。