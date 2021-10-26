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秋行軍蟲出沒不須再通報 呼籲農民強化自主管理

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
秋行軍蟲出沒今年7月起不用再通報，台南市政府農業局呼籲農民強化自主管理。圖／農業局提供
秋行軍蟲出沒今年7月起不用再通報，台南市政府農業局呼籲農民強化自主管理。圖／農業局提供

進入秋行軍蟲出沒期，台南市政府農業局提醒農民，秋行軍蟲無須再逐案通報，農民應自行購置藥劑防治，呼籲切莫輕忽。

農業局指出，秋行軍蟲自2019年於國內首例確認發生，中央即成立秋行軍蟲災害緊急應變小組，在銷毀掩埋、強制噴藥等二階段防疫措施施行下，已建立有效的防治方法，且農友多已具備秋行軍蟲辨識及自主管理能力。

而中央秋行軍蟲災害緊急應變小組決定自今年7月1日起進入第三階段，由農民自主管理，秋行軍蟲發生田區無須再逐案通報，農民應自行購置藥劑防治。

農業局表示，目前為雜糧種植時期，國內通報發生秋行軍蟲的寄主作物主要為玉米及高粱，前二階段防疫措施由中央挹注經費協助地方購買藥劑及噴藥工資，自民國108、109年期間中央共計補助南市1億7千萬元，均已全數辦理完成。

目前第三階段由農民自主管理。農業局已主動邀集公所(農會)、台南區農業改良場研擬預防、監測與治療的整合性管理措施，南市各公所尚有存餘防治藥劑，已請公所轉知有需求農民領用，農業局將向中央爭取購買防治藥劑經費，以降低秋行軍蟲危害。

秋行軍蟲出沒今年7月起不用再通報，台南市政府農業局呼籲農民強化自主管理。圖／農業局提供
秋行軍蟲出沒今年7月起不用再通報，台南市政府農業局呼籲農民強化自主管理。圖／農業局提供

秋行軍蟲 農民 台南

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