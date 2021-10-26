改用50%回收玻璃！綠藤生機換形象、包裝 減法更永續

向來強調純淨保養的台灣品牌綠藤生機，提倡減法保養，也呼籲大家愛地球，因此推出全新品牌識別「Nature’s Code 自然密碼」，邀來九大設計團隊操刀，並與春池玻璃合作，產品使用50%再生玻璃瓶器，讓每次保養能夠更環保。

綠藤生機未來希望走上國際，邀請曾為Apple、Netflix合作夥伴，紐約設計團隊Character，打造出獨特樣貌，靈感來自於自然中的數學脈絡，並能探討複雜事物背後的本質，傳遞出「了解越深，減法才是答案」的意涵。

另外中文Logo由台灣字型專家 justfont操刀，門市新制服為JUST IN XX 周裕穎，統一與台茂門市專櫃設計，分別與工二設計、兩個八月操刀，網站設計委由紐約團隊Super Keen，新容器包括由春池玻璃、HOUTH負責，禮盒則是無氏製作。