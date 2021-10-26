明朝宮燈抄襲阿拉丁神燈？ 故宮「航向天方」特展揭密

五倍券上路，故宮也陸續推出重磅特展響應。故宮北部院區繼十月初推出「鎮院國寶—范寬．郭熙．李唐」、「文人畫最後一筆—溥心畬書畫特展」，今（26）日推出特展「航向天方—十五世紀的伊斯蘭印象」特展，展期至明年1月26日。

故宮表示，展覽命名為「航向天方」，所謂「天方」又稱「天堂」，指今日麥加，是伊斯蘭教的發源聖地。十五世紀鄭和率船隊出發，七次橫渡南海、印度洋，並且曾經抵達天方，成就人類文明史上前所未有的探險旅程，也影響了中國宮廷與民間的美學。

展覽分為四個單元，第一單元「尋找麒麟」，透過船隊實際造訪榜葛剌（孟加拉）帶回長頸鹿的經過揭開序幕。第二單元「天方潮流」，藉由宮廷用瓷的器形、釉色與裝飾技法，瞭解其中的伊斯蘭元素。第三單元「天朝風情」，呈現由中國反向流往伊斯蘭世界的文物。第四單元「餘波盪漾」，展現十五世紀以後，持續迴盪於宮廷及地方的伊斯蘭風情。