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機械手腕取代醫師 新竹馬偕達文西手術執行量破3百台

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
新竹馬偕達文西手術室。圖／新竹馬偕醫院提供
新竹馬偕達文西手術室。圖／新竹馬偕醫院提供

新竹馬偕醫院2019年4月引進竹竹苗地區第一台達文西Xi機械微創手術系統，將醫師的每個動作透過精細的機械手腕來進行操作，可執行更加精準的切除、修復和縫合，有效降低手術風險。兩年多手術執行量已突破3百台，成功獲得病患肯定，今開記者會邀來接受達文西手術的病友分享治療心得，希望透過病友的見證，推廣達文西團隊的醫療成果。

一名45歲侯姓男子去年身體檢查，發現縱膈腔有一顆大約9.5公分的巨型胸腺瘤，位置在心臟和大血管正前方，長期壓迫導致胸悶、胸痛、咳嗽等不適，所幸新竹馬偕醫院胸腔外科醫師陳百璽以精準穩定的達文西手術切除，術後兩天即康復出院；另名楊姓女子因嚴重痛經併子宮腺肌症，與婦產科討論後，7月1日決定接受達文西腹腔鏡全子宮切除，僅兩天就出騎機車拜訪好友，讓她與友人覺得不可思議。

51歲佟姓女子因罹患子宮內膜癌，經與婦產科醫師詹家豪討論，透過達文西手術進行婦癌分期大手術，切除全子宮及雙側卵巢輸卵管，並摘除骨盆腔及主動脈旁的淋巴結來根除病灶，術後恢復良好，第三天即返家休養，目前無復發跡象，持續門診追蹤。

新竹馬偕醫院指出，達文西Xi機械微創手術系統抵達醫院後，便由婦產部、胸腔外科、泌尿部、直腸外科、一般外科、小兒外科等六科團隊共同成立達文西微創手術中心。

達文西微創手術系統具3D放大的立體視野影像及仿真手腕的手術器械，將醫師的每個動作透過精細的機械手腕來進行操作，可執行更加精準的切除、修復和縫合，有效降低手術風險。同時少了傳統開放式手術的疼痛和不適感，恢復期更能大幅縮短，讓病人在術後能快速回復到正常生活。

新竹馬偕醫院長翁順隆說，達文西手術利用機械手臂取代醫師手臂，醫師只需坐在主控台操作，使得手術動作穩定度大幅提升，是外科醫師執刀時的得力幫手；對病患而言，達文西手術優於傳統開腹手術，同時具有微創手術的優點，包括傷口小較美觀、手術時間短、出血量少、疼痛程度較輕微、恢復期短等。

51歲佟姓女子（左）因罹患子宮內膜癌，經與婦產科詹家豪醫師討論分析後，透過達文西手術進行婦癌分期大手術，術後恢復良好，第三天即返家休養。圖／新竹馬偕醫院提供
51歲佟姓女子（左）因罹患子宮內膜癌，經與婦產科詹家豪醫師討論分析後，透過達文西手術進行婦癌分期大手術，術後恢復良好，第三天即返家休養。圖／新竹馬偕醫院提供
院長翁順隆於開刀房執行達文西手術。圖／新竹馬偕醫院提供
院長翁順隆於開刀房執行達文西手術。圖／新竹馬偕醫院提供
李姓病患聲音沙啞數月，於下咽部發現惡性腫瘤 (第二期)，病患年事已高，對於放射治療的副作用有顧慮，耳鼻喉科醫師楊志雍藉由經口達文西機械手臂手術將腫瘤完整切除。圖／新竹馬偕醫院提供
李姓病患聲音沙啞數月，於下咽部發現惡性腫瘤 (第二期)，病患年事已高，對於放射治療的副作用有顧慮，耳鼻喉科醫師楊志雍藉由經口達文西機械手臂手術將腫瘤完整切除。圖／新竹馬偕醫院提供

微創手術 達文西 醫師

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