一年營業額逾2億元 「希望廣場」培養出農產忠誠粉絲

台北市農民市集「台北希望廣場」多年來成為台北市農產直送的銷售據點，不少農民認為，對於自產自銷有助於打開知名度，成為一個固定的銷售據點，但攤位畢竟僧多粥少，能擺攤的攤位並不多，後續仍需媒合生產端與銷售通路，長遠看來，對農民會更有幫助。

現有的場域包括展售區、舞台區、服務區、咖啡區、美食區等，計140 攤。農委會農糧署副署長姚志旺表示，希望廣場深根消費者，過去是想讓農民在北部有個固定展售據點，長久以來農民與消費者都養成習慣，要買好的農產品，就會想到希望廣場。

雲林青農會長陳鳳義表示，由於攤位有限，也有青農反映無法排上北上擺攤，希望廣場比較適合「散賣」，和同樣農民展售據點花博園區相比，希望廣場地點位置佳，消費力道強許多；各地農民市集都想學習「希望廣場」，但實際上「地點」才是希望廣場的最大優勢。

花生農張建豪表示，希望廣場是拚現金流的地方，生鮮產品銷售得不錯，因為北部人認為產地直送較新鮮，但對於加工產品來說就還好；要常去顧客忠誠度才會高，否則就會轉買其他產品；但因為他喜歡與消費者互動，若有時間也能排到，就會北上擺攤，多少有點曝光與推廣。

嘉義青農聯誼會長陳育旗表示，對於小農，或者沒有固定通路的有機農，是有幫助的，但千里迢迢的北上擺攤，交通、住宿的花費也挺辛苦的；他認為，該怎麼輔導生產跟銷售接軌才是重點；這樣的展售會，應該是廠商出錢辦，讓農民與消費者互動進行食農教育，較能塑造農民專業生產形象，才更能夠彰顯功能。

「台北希望廣場」當初是因為民國90年時，為了替921重建區內7縣市的農業營造商機、帶來「希望」，農委會輔導一個農產品展售據點，開放給農民擺攤，藉由商業生機讓重建區的農民，逐漸走出921地震的陰霾，因此命名為「台北希望廣場」。

每逢周休二日，全國各地農民會來擺攤，後續逐漸轉型推廣農產品，原本位於八德路，後來104年搬至林森北路與北平東路交叉路口，多年來消費習慣養成，這兩年因應疫情轉型電商，也會在周六固定直播銷售；根據統計，希望廣場一年可創造超過2億營業額，去年更創下140萬參觀人潮。